Ήθελαν για τον Ινφαντίνο αυτοκινητοπομπή που παρέχεται σε ηγέτες κρατών.

Η αστυνομία του Βανκούβερ απέρριψε αίτημα να παρασχεθεί στον Τζιάνι Ινφαντίνο αυτοκινητοπομπή που παραπέμπει σε επίσκεψη αρχηγού κράτους, για το συνέδριο της FIFA που γίνεται στην πόλη αυτή την εβδομάδα.

Το αίτημα αφορούσε αυτοκινητοπομπή «επιπέδου 4», δηλαδή κάτι που θα εφαρμοζόταν αν ο πάπας ή ο Ντόναλντ Τραμπ επισκεπτόταν τον Καναδά. Σε περίπτωση που εγκρινόταν το αίτημα, θα έκλειναν οι δρόμοι για τους οδηγούς, προκειμένου να μπορεί να περάσει το κονβόι του προέδρου της FIFA.

Σύμφωνα με τη FIFA, το αίτημα υποβλήθηκε από την καναδική οργανωτική επιτροπή του Μουντιάλ 2026, χωρίς να το γνωρίζει ο Τζιάνι Ινφαντίνο. «Οι επίσημες αυτοκινητοπομπές, για τις οποίες διακόπτεται η κυκλοφορία, προορίζονται για αρχηγούς κρατών», δήλωσε στο The Athletic ο αναπληρωτής αστυνομικός διευθυντής του Βανκούβερ, Ντον Τσάπμαν και συμπλήρωσε ότι απορρίφθηκε το αίτημα για τέτοια συνοδεία, επειδή ο πρόεδρος της FIFA δεν πληρεί τα κριτήρια του διεθνώς προστατευόμενου ατόμου.

Εξάλλου, υπογράμμισε ότι η αστυνομία του Βανκούβερ έκανε εσωτερική αξιολόγηση απειλών για το συνέδριο της FIFA και σχεδίασε τα μέτρα ασφαλείας με βάση τα ευρήματα.

Απαντώντας σε κατηγορίες ότι ο Ινφαντίνο υπέβαλε το αίτημα, η FIFA το διέψευσε κατηγορηματικά. «Ο πρόεδρος της FIFA δεν γνώριζε, ούτε ενεπλάκη σε όποιο αίτημα στις αρχές σχετικά με τη μεταφορά του και τα μέτρα για την ασφάλειά του, στο 76ο συνέδριο της FIFA», δήλωσε εκπρόσωπος της παγκόσμιας ποδοσφαιρικής ομοσπονδίας. «Σύμφωνα με προηγούμενες ρυθμίσεις για τέτοιες εκδηλώσεις, η FWC26 Canada, ως τοπικοί διοργανωτές, συνεργάστηκε με τις αρχές, ζητώντας υποστήριξη σχετικά με όλους τους συνέδρους, τους επισκέπτες και τις ενδιαφερόμενες πλευρές», συμπλήρωσε.

Το συνέδριο της FIFA θα πραγματοποιηθεί στο Βανκούβερ την Πέμπτη, πριν από το Μουντιάλ 2026, που θα φιλοξενηθεί στον Καναδά, τις ΗΠΑ και το Μεξικό.