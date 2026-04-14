Η νέα συνεργασία εντάσσεται στο πλαίσιο του ψηφιακού μετασχηματισμού της BCLC και προβλέπει την εφαρμογή ενός δομημένου σχεδίου συνεχών αναβαθμίσεων της τεχνολογίας λοταρίας.

Η Bally's Intralot ανακοίνωσε τη σύναψη νέας σύμβασης μέσω της καναδικής θυγατρικής της, Intralot Canada Ltd., με την British Columbia Lottery Corporation για την παροχή υπηρεσιών Shared Services, ενισχύοντας περαιτέρω τη μακροχρόνια συνεργασία των δύο πλευρών στην καναδική αγορά.



Σύμφωνα με την εταιρεία, η συμφωνία αφορά την παροχή ολοκληρωμένης λειτουργικής και τεχνικής υποστήριξης για το σύνολο της τεχνολογίας τυχερών παιχνιδιών της BCLC, καλύπτοντας τόσο τις λειτουργίες λοταρίας όσο και τις ευρύτερες τεχνολογικές υποδομές του οργανισμού.



Η νέα συνεργασία εντάσσεται στο πλαίσιο του ψηφιακού μετασχηματισμού της BCLC και προβλέπει την εφαρμογή ενός δομημένου σχεδίου συνεχών αναβαθμίσεων της τεχνολογίας λοταρίας, με στόχο την ενσωμάτωση νέων λειτουργιών και τη διατήρηση της εταιρείας στην αιχμή της τεχνολογικής καινοτομίας του κλάδου.



Ο πρόεδρος και διευθύνων σύμβουλος της BCLC, Pat Davis, χαρακτήρισε το μοντέλο Shared Services σημαντικό βήμα προόδου για την επιτάχυνση του ψηφιακού μετασχηματισμού της εταιρείας, σημειώνοντας ότι η συνεργασία με την Bally’s Intralot αναμένεται να ενισχύσει την αποδοτικότητα, την ευελιξία και την ανθεκτικότητα του λειτουργικού της πλαισίου, προσφέροντας αναβαθμισμένη εμπειρία στους παίκτες σε ψηφιακά και επίγεια κανάλια.



Από την πλευρά του, ο διευθύνων σύμβουλος του ομίλου Bally’s Intralot, Robeson Reeves, τόνισε ότι η νέα συμφωνία ενδυναμώνει περαιτέρω την παρουσία του ομίλου στον Καναδά και υπογράμμισε τη δέσμευση της εταιρείας για την παροχή ενός πλήρως ενσωματωμένου μοντέλου υπηρεσιών που θα στηρίζει την υπεύθυνη ανάπτυξη της λοταρίας και τους κοινωφελείς σκοπούς που εξυπηρετεί η BCLC στην επαρχία British Columbia.



Η Bally's Intralot ανακοίνωσε τη σύναψη νέας σύμβασης μέσω της καναδικής θυγατρικής της, Intralot Canada Ltd., με την British Columbia Lottery Corporation για την παροχή υπηρεσιών Shared Services, ενισχύοντας περαιτέρω τη μακροχρόνια συνεργασία των δύο πλευρών στην καναδική αγορά.



Σύμφωνα με την εταιρεία, η συμφωνία αφορά την παροχή ολοκληρωμένης λειτουργικής και τεχνικής υποστήριξης για το σύνολο της τεχνολογίας τυχερών παιχνιδιών της BCLC, καλύπτοντας τόσο τις λειτουργίες λοταρίας όσο και τις ευρύτερες τεχνολογικές υποδομές του οργανισμού.



Η νέα συνεργασία εντάσσεται στο πλαίσιο του ψηφιακού μετασχηματισμού της BCLC και προβλέπει την εφαρμογή ενός δομημένου σχεδίου συνεχών αναβαθμίσεων της τεχνολογίας λοταρίας, με στόχο την ενσωμάτωση νέων λειτουργιών και τη διατήρηση της εταιρείας στην αιχμή της τεχνολογικής καινοτομίας του κλάδου.



Ο πρόεδρος και διευθύνων σύμβουλος της BCLC, Pat Davis, χαρακτήρισε το μοντέλο Shared Services σημαντικό βήμα προόδου για την επιτάχυνση του ψηφιακού μετασχηματισμού της εταιρείας, σημειώνοντας ότι η συνεργασία με την Bally’s Intralot αναμένεται να ενισχύσει την αποδοτικότητα, την ευελιξία και την ανθεκτικότητα του λειτουργικού της πλαισίου, προσφέροντας αναβαθμισμένη εμπειρία στους παίκτες σε ψηφιακά και επίγεια κανάλια.



Από την πλευρά του, ο διευθύνων σύμβουλος του ομίλου Bally’s Intralot, Robeson Reeves, τόνισε ότι η νέα συμφωνία ενδυναμώνει περαιτέρω την παρουσία του ομίλου στον Καναδά και υπογράμμισε τη δέσμευση της εταιρείας για την παροχή ενός πλήρως ενσωματωμένου μοντέλου υπηρεσιών που θα στηρίζει την υπεύθυνη ανάπτυξη της λοταρίας και τους κοινωφελείς σκοπούς που εξυπηρετεί η BCLC στην επαρχία British Columbia.