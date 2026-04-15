Ο Val Kilmer είχε πάρει τον ρόλο αλλά δεν ήταν καλά στην υγεία του για να γυρίσει τις σκηνές του.

Η εικόνα του Val Kilmer, που δημιουργήθηκε μέσω τεχνητής νοημοσύνης, βρίσκεται στο επίκεντρο του τρέιλερ της επερχόμενης ταινίας «As Deep as the Grave».

Η ταινία του σεναριογράφου και σκηνοθέτη Coerte Voorhees έκανε πρεμιέρα στο CinemaCon στο Λας Βέγκας την Τετάρτη και τα βλέμματα έπεσαν στον αείμνηστο Val Kilmer.

Το As Deep as the Grave είναι βασισμένη σε πραγματικά γεγονότα και εξιστορεί τν περιπέτεια των αρχαιολόγων Ann και Earl Morris, οι οποίοι έφεραν στο φως λείψανα των προγόνων Puebloans τη δεκαετία του 1920.

Ο Kilmer στην ταινία «υποδύεται» τον πατέρα Fintan, έναν Καθολικό ιερέα και ιθαγενή Αμερικανό πνευματιστή. «Μην φοβάσαι τους νεκρούς και μην φοβάσαι εμένα», λέει η εικόνα του στο τρέιλερ.

Ο Val Kilmer, ο οποίος πέθανε τον Απρίλιο του 2025 σε ηλικία 65 ετών μετά από μακρά μάχη με τον καρκίνο, είχε επιλεγεί για την ταινία πριν πεθάνει, αλλά δεν ήταν καλά στην υγεία του για να γυρίσει τις σκηνές του. Όπως σημειώνεται σε ανακοίνωση της εταιρείας παραγωγής First Line Films, ο Voorhees επέλεξε να δημιουργήσει ψηφιακά την ερμηνεία του Kilmer με την υποστήριξη της κόρης του εκλιπόντος σταρ, Mercedes Kilmer.

«Όταν ο Val ανέλαβε το έργο πριν από πέντε χρόνια, ταυτίστηκε αμέσως με τον ιστορικό νοτιοδυτικό πνευματικό χαρακτήρα του πατέρα Fintan και κατάλαβε τη σημασία της ευαισθητοποίησης στην απίστευτη ιστορία της Ann Morris ως της πρώτης γυναίκας αρχαιολόγου στη Βόρεια Αμερική», δήλωσε ο Voorhees. «Ήταν πολύ ατυχές το γεγονός ότι η υγεία του εκείνη την εποχή τον εμπόδισε να παίξει αυτόν τον ρόλο που του μίλησε πνευματικά και πολιτιστικά».

Η κόρη του αείμνηστου ηθοποιού, Mercedes Kilmer πρόσθεσε σε μια δήλωση για τον πατέρα της πως «Πάντα έβλεπε τις νέες τεχνολογίες με αισιοδοξία ως εργαλείο για την επέκταση των δυνατοτήτων της αφήγησης. Αυτό το πνεύμα είναι κάτι που όλοι τιμούμε σε αυτή τη συγκεκριμένη ταινία, της οποίας ήταν αναπόσπαστο κομμάτι».

{https://www.youtube.com/watch?v=m1hwb-kB_7A}

Ο Kilmer, ή η εκδοχή του ηθοποιού που δημιουργήθηκε με Τεχνητή Νοημοσύνη, θα εμφανιστεί σε «ένα σημαντικό μέρος» της ολοκληρωμένης ταινίας. Το έργο χρησιμοποιεί τόσο νεότερες εικόνες του Kilmer, πολλές από τις οποίες παρείχε η οικογένειά του, όσο και πλάνα από τα τελευταία του χρόνια για να δείξει τον χαρακτήρα του σε διάφορα στάδια της ζωής του. Ο ήχος που χρησιμοποιείται επίσης έχει ως πρωτόλειο υλικό τη φωνή του Kilmer, η οποία, αργότερα στη ζωή του, υπέστη βλάβη μετά από επέμβαση για τον καρκίνο.

Ο Kilmer είχε συνεργαστεί με την Sonantic για να δημιουργήσει τη φωνή του μέσω τεχνητής νοημοσύνης όταν επανέλαβε τον ρόλο του ως Tom «Iceman» Kazansky στην ταινία «Top Gun: Maverick» του 2022. Εκείνη την εποχή, είχε δήλωσε ότι ήταν «ευγνώμων» στην εταιρεία τεχνολογίας. «Ως ανθρώπινα όντα, η ικανότητα επικοινωνίας είναι ο πυρήνας της ύπαρξής μας και οι παρενέργειες από τον καρκίνο του λάρυγγα έχουν δυσκολέψει τους άλλους να με καταλάβουν», πρόσθεσε. «Η ευκαιρία να αφηγηθώ την ιστορία μου, με μια φωνή που νιώθω αυθεντική και οικεία, είναι ένα απίστευτα ξεχωριστό δώρο».

Ωστόσο, υπάρχει ακόμα μια έντονη συζήτηση γύρω από την Τεχνητή Νοημοσύνη, με ορισμένα μέρη της δημιουργικής κοινότητας να ανησυχούν ότι η τεχνολογία θα οδηγήσει σε απώλειες θέσεων εργασίας και ανησυχίες ότι οι ομοιότητες των ηθοποιών θα χρησιμοποιηθούν χωρίς τη συγκατάθεσή τους.

