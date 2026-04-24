Ένα μεγάλο μέρος της οργάνωσης της προπόνησής σου μετά τα 40 δεν είναι να πιέζεσαι περισσότερο ή να «αναπληρώνεις χαμένο χρόνο», αλλά να είσαι έξυπνος με τη δομή της προπόνησης και να επιλέγεις ασκήσεις που προσφέρουν το μεγαλύτερο όφελος.

Σύμφωνα με τον προπονητή Tom Ragusa, χρειάζεται να εντάξεις ασκήσεις που δίνουν τα περισσότερα αποτελέσματα με τη μικρότερη καταπόνηση. «Μετά τα 40, αυτό είναι πιο σημαντικό από οτιδήποτε άλλο», λέει.

Σε ένα Instagram Reel, αναφέρει τις ασκήσεις που οι άνδρες άνω των 40 δεν πρέπει να αφαιρούν από το πρόγραμμά τους. «Αυτές είναι οι βασικές κινήσεις που χτίζουν μυς, προστατεύουν τις αρθρώσεις, μεταφέρονται στην καθημερινότητα και σου επιτρέπουν να προπονείσαι σταθερά για χρόνια», εξηγεί.

10 Ασκήσεις που πρέπει να κάνουν οι άνδρες άνω των 40

1. Πιέσεις με αλτήρες σε επικλινή πάγκο / Floor Press

Ο Ragusa προτείνει πιέσεις με αλτήρες για ανάπτυξη δύναμης στο πάνω μέρος του σώματος χωρίς περιττή επιβάρυνση στους ώμους. Αυτές οι παραλλαγές επιτρέπουν πιο φυσική κίνηση των χεριών, βοηθώντας στη μακροχρόνια υγεία των ώμων ενώ μπορείς να σηκώνεις βάρος.

2. Farmer’s Carries (Μεταφορά βαρών)

Αναπτύσσουν δύναμη λαβής, σταθερότητα κορμού και σωστή στάση σώματος ταυτόχρονα. Είναι από τις λίγες ασκήσεις που δίνουν τόση συνολική ένταση σώματος με τόσο απλή εκτέλεση.

3. Ρουμάνικες άρσεις θανάτου με αλτήρες

Ενισχύουν την οπίσθια αλυσίδα χωρίς υπερβολική φόρτιση της σπονδυλικής στήλης. Οι δυνατοί γλουτοί και οπίσθιοι μηριαίοι βοηθούν στην προστασία της μέσης.

4. Έλξεις (Pull-Ups) ή Lat Pull-Downs

Χτίζουν δύναμη στην πλάτη, βελτιώνουν τη στάση και στηρίζουν την υγεία των ώμων. Λειτουργούν ως αντίβαρο σε χρόνια πιέσεων και καθιστικής ζωής.

5. Καθίσματα (Squats – box ή goblet)

Οι παραλλαγές αυτές ενισχύουν το μοτίβο του squat χωρίς να επιβαρύνουν υπερβολικά τις αρθρώσεις. Παράλληλα χτίζουν δύναμη στα πόδια, σταθερότητα κορμού και οστική πυκνότητα.

6. Reverse Lunges / Split Squats

Η μονομερής προπόνηση ενισχύει τη δύναμη κάθε ποδιού, την ισορροπία και την αντοχή των γονάτων. Είναι σημαντική για τη διόρθωση ασυμμετριών που εμφανίζονται με την ηλικία.

7. Κωπηλατική με στήριξη στήθους (Chest-Supported Rows)

Δυναμώνει την πλάτη χωρίς επιπλέον φόρτιση στη μέση. Ιδιαίτερα χρήσιμη για στάση σώματος και υγεία ώμων.

8. Σπρώξιμο ή τράβηγμα έλκηθρου (Sled Push/Drag)

Συνδυάζει υψηλή ένταση με χαμηλή επιβάρυνση στις αρθρώσεις. Βελτιώνει φυσική κατάσταση και δύναμη στα πόδια με μικρές απαιτήσεις αποκατάστασης.

9. Πιέσεις ώμων με αλτήρες (Overhead Press)

Αναπτύσσουν δύναμη πάνω από το κεφάλι που μεταφέρεται στην καθημερινότητα. Οι αλτήρες επιτρέπουν ελεύθερη κίνηση και μειώνουν την καταπόνηση σε σχέση με τη μπάρα.

10. Περπάτημα (ναι, μετράει)

Δεν πρέπει να υποτιμάται. Είναι απλός και βιώσιμος τρόπος για αποκατάσταση, καύση λίπους και συνέπεια στην άσκηση.

Συμπέρασμα

Δεν υπάρχει μία «τέλεια» εκδοχή αυτών των ασκήσεων. Ο στόχος είναι να βρεις τις παραλλαγές που ταιριάζουν στο σώμα σου, την εμπειρία και τους στόχους σου, ώστε να μπορείς να τις κάνεις σταθερά με τον χρόνο.

Και ενώ οι βασικές ασκήσεις πρέπει να έχουν προτεραιότητα, υπάρχει χώρος και για πιο στοχευμένες. Αφού χτίσεις τη βάση, οι ασκήσεις απομόνωσης μπορούν να συμπληρώσουν το πρόγραμμα — όπως curls για δικέφαλους ή ασκήσεις για τρικέφαλους με αλτήρες ή τροχαλία.

πηγή: menshealth