Για να μιλήσει σχετικά με τις ευκαιρίες και το μέλλον της εργασίας.

Η Foundever, παγκόσμια ηγέτιδα στον κλάδο Εξυπηρέτησης Πελατών (CX), ανακοινώνει με χαρά τη συμμετοχή της στο TEDx MaviliSquare 2026, ενισχύοντας με την κίνηση αυτή τη δέσμευσή της προς την ανθρωποκεντρική ηγεσία, την επίτευξη άριστου εργατικού δυναμικού και την προώθηση μίας αποφασιστικής εταιρικής κουλτούρας.

Το TEDx MaviliSquare αποτελεί έναν χώρο ανάπτυξης ιδεών, δημιουργικότητας και σύνδεσης, φέρνοντας κοντά φοιτητές, νέους επαγγελματίες, στελέχη και οργανισμούς με κοινό στόχο τη δράση και την καινοτομία. Η εκδήλωση έδωσε στη Foundever τη δυνατότητα να συμμετάσχει σε έναν ευρύτερο διάλογο σχετικά με την ηγεσία, την ανάπτυξη και το μέλλον της εργασίας.

Τη Foundever εκπροσώπησε η Φρειδερίκη Σταμούλη, Operations Manager, η οποία ηγείται ενός σημαντικού έργου στον τομέα του fintech και συνεργάζεται με πολυπολιτισμικές και πολύγλωσσες ομάδες για την επίτευξη υψηλής απόδοσης. Μέσω της ομιλάς της με τίτλο «The Great Equaliser: Building Skills, Opportunity, and the Future of Work», επικεντρώθηκε στη συζήτηση περί αντικατάστασης του ανθρώπου στο εργασιακό περιβάλλον από την τεχνητή νοημοσύνη. Τόνισε με έμφαση ότι η πραγματική απειλή δεν είναι η ίδια η τεχνολογία, αλλά οι περιπτώσεις στις οποίες το χάσμα δεξιοτήτων δεν επιτρέπει την πλήρη αξιοποίηση των πραγματικών της δυνατοτήτων. Η Foundever επικεντρώνεται στην ανάπτυξη εργατικού δυναμικού ικανού να υποδεχτεί το μέλλον, παρέχοντας πλήρη πρόσβαση στην πληροφορία και πρακτική γνώση αξιοποίησης των νέων εργαλείων τεχνητής νοημοσύνης, δημιουργώντας αξία σε ένα συμπεριληπτικό περιβάλλον.

«Η συμμετοχή της Foundever στο TEDx MaviliSquare αντικατοπτρίζει την κουλτούρα που συνεχίζουμε να χτίζουμε στην Ελλάδα: μια κουλτούρα όπου οι άνθρωποι και η απόδοση συμβαδίζουν», δήλωσε με υπερηφάνεια ο Αθανάσιος Καρύδης, Country Leader της Foundever στην Ελλάδα. «Είμαστε περήφανοι που η Φρειδερίκη εκπροσώπησε τις ομάδες μας και μοιράστηκε μια οπτική που διαμορφώνεται από τους ανθρώπους μας, τις λειτουργίες μας και τη δέσμευσή μας να δημιουργούμε ένα εργασιακό περιβάλλον όπου κάθε φωνή ακούγεται και εκτιμάται».

ΟΙ ΕΙΔΗΣΕΙΣ ΣΕ 2' Όσα πρέπει να ξέρετε

για να ξεκινήσετε τη μέρα σας. * Με την εγγραφή σας στο newsletter του Dnews, αποδέχεστε τους σχετικούς όρους χρήσης

Μέσα από αυτή τη συμμετοχή, η Foundever συνεχίζει να ενισχύει τη θέση της ως στρατηγικός συνεργάτης και καινοτόμος εργοδότης στην Ελλάδα, δίνοντας έμφαση στις βασικές αρχές της, οι οποίες συνοψίζονται στην παροχή άριστων υπηρεσιών εξυπηρέτησης πελατών, τη διαφανή επικοινωνία, την ευημερία των εργαζομένων και τη συμπεριληπτική ηγεσία.