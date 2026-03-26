Η Foundever, ηγέτης της νέας γενιάς υπηρεσιών που επαναπροσδιορίζει τον κλάδο Εξυπηρέτησης Πελατών (CX), κατέλαβε την πρώτη θέση στη φετινή λίστα Best Workplaces™ for Women Hellas 2026 από το Great Place To Work® Hellas. Για δεύτερη συνεχόμενη χρονιά, η εταιρεία βρίσκεται ανάμεσα στις εταιρείες που αγαπούν οι γυναίκες εργαζόμενες στην Ελλάδα. Η διάκριση αυτή αντανακλά τη συνεχή της δέσμευση να προάγει την ισότητα και να καλλιεργεί ένα εργασιακό περιβάλλον που στηρίζει και ενδυναμώνει όλο το δυναμικό της.

«Είναι πραγματικά τιμή μας να αναγνωριζόμαστε για δεύτερη χρονιά ως κορυφαία εταιρεία για τις γυναίκες στην Ελλάδα», δήλωσε ο Αθανάσιος Καρύδης, Country Leader της Foundever στην Ελλάδα. «Στη Foundever, η διαφορετικότητα, η ισότητα και η συμπερίληψη βρίσκονται στον πυρήνα της ταυτότητάς μας, και αυτή η διάκριση επιβεβαιώνει τη δέσμευσή μας για μια δυναμική και συμπεριληπτική εταιρική κουλτούρα. Οι άνθρωποί μας αποτελούν τη μεγαλύτερη δύναμή μας, και στόχος μας είναι να τους προσφέρουμε ένα εργασιακό περιβάλλον όπου αισθάνονται ασφάλεια, σεβασμό και υποστήριξη στην επαγγελματική τους πορεία».

Ο τίτλος του Best Workplaces™ for Women Hellas 2026 βασίζεται στην ανώνυμη και εμπιστευτική αξιολόγηση εργαζομένων της Foundever σχετικά με την εμπειρία τους από το εργασιακό τους περιβάλλον. Σε συνέχεια της συμμετοχής της εταιρείας στην ετήσια έρευνα εργασιακού περιβάλλοντος Trust Index© και της Πιστοποίησης της από τον οργανισμό Great Place To Work® Hellas, η Foundever κυριάρχησε στην κατηγορία των εταιρειών με περισσότερους από 1.000 εργαζόμενους.

Με περισσότερα από 1.500+ άτομα στην Ελλάδα και συνεργασίες με παγκοσμίως αναγνωρισμένες εταιρείες σε διάφορους κλάδους, η Foundever συνεχίζει να καλλιεργεί μια εταιρική κουλτούρα που ενδυναμώνει τις γυναίκες, αλλά και κάθε εργαζόμενο, προάγοντας την ισότητα και την ευημερία. Η εταιρεία προσφέρει ένα εξαιρετικό περιβάλλον εργασίας με συναρπαστικές ευκαιρίες ανέλιξης και εκπαίδευσης, ενώ παρέχει ολοκληρωμένες και στρατηγικές λύσεις CX, με στόχο τη συνεχή βελτίωση της εμπειρίας των πελατών και των εργαζομένων της.