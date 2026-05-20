Η Ευρωπαϊκή Ένωση έκανε ένα καθοριστικό βήμα προς την οριστικοποίηση της εμπορικής συμφωνίας με τις Ηνωμένες Πολιτείες, ανοίγοντας τον δρόμο για την αποφυγή νέας κλιμάκωσης στις διατλαντικές εμπορικές σχέσεις και απομακρύνοντας - τουλάχιστον προς το παρόν - το ενδεχόμενο αυξήσεων δασμών από την πλευρά της Ουάσιγκτον.

Η πρόεδρος της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, Ούρσουλα φον ντερ Λάιεν, χαιρέτισε την προσωρινή συμφωνία που επετεύχθη για τη νομοθεσία εφαρμογής του εμπορικού συμφώνου, καλώντας τα ευρωπαϊκά θεσμικά όργανα να κινηθούν ταχύτατα ώστε να ολοκληρωθεί η διαδικασία επικύρωσης.

Η συμφωνία επήλθε έπειτα από περισσότερες από πέντε ώρες διαπραγματεύσεων και θεωρείται κομβικής σημασίας για την αποφυγή ενός νέου γύρου εμπορικής αντιπαράθεσης με τον πρόεδρο των ΗΠΑ, Ντόναλντ Τραμπ, ο οποίος είχε προειδοποιήσει ότι η ΕΕ θα πρέπει να επικυρώσει τη συμφωνία έως τις 4 Ιουλίου, διαφορετικά οι αμερικανικοί δασμοί θα αυξηθούν σε «πολύ υψηλότερα» επίπεδα.

Στο επίκεντρο της συμφωνίας βρίσκεται ένας μηχανισμός προστασίας που επιτρέπει στις Βρυξέλλες να αναστείλουν τις μειώσεις δασμών εάν οι αμερικανικές εισαγωγές προκαλέσουν ζημία στην ευρωπαϊκή βιομηχανία.

Παράλληλα, προβλέπεται ότι η Ευρωπαϊκή Επιτροπή θα μπορεί να «παγώσει» τις εμπορικές προτιμήσεις προς τις ΗΠΑ εάν μέχρι το τέλος του 2026 η Ουάσιγκτον εξακολουθεί να επιβάλλει δασμούς άνω του 15% στον ευρωπαϊκό χάλυβα και τα παράγωγα αλουμινίου.

Η εξέλιξη έρχεται σχεδόν έναν χρόνο μετά την αρχική εμπορική συμφωνία ΕΕ–ΗΠΑ που επιτεύχθηκε στο θέρετρο γκολφ του Τραμπ στο Τέρνμπερι της Σκωτίας. Βάσει εκείνης της συμφωνίας, η Ευρωπαϊκή Ένωση δεσμεύθηκε να καταργήσει δασμούς σε αμερικανικά βιομηχανικά προϊόντα, ενώ η αμερικανική πλευρά συμφώνησε να περιορίσει τους δασμούς στα περισσότερα ευρωπαϊκά αγαθά στο 15%.

«Μια συμφωνία είναι συμφωνία και η Ευρωπαϊκή Ένωση τηρεί τις δεσμεύσεις της», δήλωσε η φον ντερ Λάιεν, τονίζοντας ότι στόχος είναι ένα «σταθερό, προβλέψιμο και αμοιβαία επωφελές» διατλαντικό εμπορικό πλαίσιο.

Η πορεία προς την επικύρωση δεν ήταν χωρίς εμπόδια. Οι διαβουλεύσεις είχαν ανασταλεί δύο φορές τους προηγούμενους μήνες: αρχικά μετά τις δηλώσεις Τραμπ για τη Γροιλανδία και στη συνέχεια μετά την απόφαση του Ανώτατου Δικαστηρίου των Ηνωμένων Πολιτειών που ακύρωσε σημαντικό μέρος της δασμολογικής πολιτικής του Αμερικανού προέδρου.

Πλέον, οι Βρυξέλλες εμφανίζονται έτοιμες να τηρήσουν το χρονοδιάγραμμα της 4ης Ιουλίου, με την τελική ψηφοφορία για την επικύρωση της συμφωνίας να αναμένεται στα μέσα Ιουνίου.

Η επικεφαλής διαπραγματεύτρια του Ευρωπαϊκού Λαϊκού Κόμματος για τη συμφωνία, Ζέλιανα Ζόβκο, χαρακτήρισε την εξέλιξη ως επιτυχία για την Ευρώπη, υποστηρίζοντας ότι αποφεύχθηκε μια επιζήμια κλιμάκωση των εμπορικών εντάσεων και προστατεύθηκαν επιχειρήσεις, επενδύσεις και εκατομμύρια θέσεις εργασίας και στις δύο πλευρές του Ατλαντικού.

