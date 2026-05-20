«Το έλεγε η καρδούλα μου. Το έκανα με κέφι».

Νέα συνέντευξη παραχώρησε στο Konilo Talks στο Youtube η Χριστίνα Μπόμπα, με αφορμή το BeWell Festival, το οποίο θα πραγματοποιηθεί σε λίγες εβδομάδες στο ΟΑΚΑ.

Η γνωστή Influencer και σύζυγος του Σάκη Τανιμανίδη μίλησε για τη δουλειά της και τα social media. «Όταν ξεκίνησα, το Instagram δεν ήταν τόσο mainstream. Είχα πει είμαι content creator και είχε γίνει χαμός. Έβλεπα πάρα πολύ influencers του εξωτερικού. Και μου άρεσε! Το έλεγε η καρδούλα μου, δηλαδή το έκανα με κέφι. Ταξίδευα, μοιραζόμουν πράγματα, σκεφτόμουν πώς θα δημιουργήσω πιο ωραίες εικόνες, πιο ωραία βίντεο… Έφαγα αυτόν τον πόλεμο, επειδή ήμουν απ’ τις πρώτες, του Και καλά, τι κάνει;, Ποια είναι αυτή; Τι είναι content creator;. Πέρασα από φάσεις που αυτό με μίκρυνε, σταματούσα να μοιράζομαι πάρα πολλά. Ή τα πέρναγα από πάρα πολλά φίλτρα, τότε που είπα ότι ήμουν content creator κι έπεσαν όλοι να με φάνε. Αλλά κάποια στιγμή ευτυχώς το ξεπέρασα όλο αυτό το κομμάτι του κόσμου. Και συνέχισα να κάνω αυτά που μ’ αρέσουν να κάνω», ανέφερε αρχικά η Χριστίνα Μπόμπα.

