Τι αναφέρει στην επιστολή του προς τον Μπούρα για την απουσία του.

Επιστολή με την οποία εξηγεί τους λόγους για τους οποίους αρνείται να προσέλθει για ακρόαση στην Επιτροπή Θεσμών και Διαφάνειας της Βουλής για την υπόθεση των υποκλοπών, έστειλε στον πρόεδρο της Επιτροπής, ο εισαγγελέας του Αρείου Πάγου, Κωνσταντίνος Τζαβέλλας.

Ο κ. Τζαβέλλας επικαλείται τις διατάξεις του Συντάγματος και τη νομολογία του Αρείου Πάγου και υποστηρίζει πως δεν μπορεί να προσέλθει για παροχή απαντήσεων που αφορούν τη δικαιοδοτική του κρίση.

Ειδικότερα, ο εισαγγελέας του Αρείου Πάγου τονίζει πως η «κλήση της επιτροπής {…} είναι ασύμβατη με την αρχή διακρίσεως των εξουσιών» και δηλώνει ότι δεν ανταποκρίνεται στην κλήση.

Ακολουθεί ολόκληρη η επιστολή.