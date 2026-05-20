«Το τελευταίο πράγμα που θα ήθελα είναι να καταλήξουμε στα δικαστήρια», είπε ο Νίκος Καραχάλιος για τη μήνυση που δέχθηκε από τη Μαρία Καρυστιανού.

Η μήνυση που κατέθεσε η Μαρία Καρυστιανού κατά του Νίκου Καραχάλιου (επειδή είπε ότι «δέχθηκε εντολή από τη Μόσχα» για τη δημιουργία του νέου κόμματος) αποτελεί απλά άλλο ένα επεισόδιο στη μεταξύ τους κόντρα, που έχει ξεκινήσει εδώ και μήνες. Δεν ήταν τα πρώτα «πυρά» του πρώην συμβούλου στρατηγικής του Κώστα Καραμανλή κατά της Μαρίας Καρυστιανού και μάλλον δεν θα είναι ούτε και τα τελευταία, απλά αυτή τη φορά η υπόθεση θα καταλήξει στα δικαστήρια.

Σε χθεσινή της ανάρτηση, η πρώην πρόεδρος του Συλλόγου Συγγενών Θυμάτων των Τεμπών άφησε αιχμές ότι ο Νίκος Καραχάλιος προστατεύεται από το σύστημα και γι’ αυτό δεν βρέθηκε στο πλαίσιο του αυτοφώρου.

Ο Νίκος Καραχάλιος απάντησε ότι δεν κρύβεται, αφήνοντας νέες αιχμές για τη συλλογή των υπογραφών για τη δημιουργία του νέου κόμματος, και καταλήγει ότι τον τιμά η μήνυση, διότι μήνυση δέχθηκε και η Λάουρα Κοβέσι («δηλαδή εμάς που τα βάζουμε με τις αδικίες»).

Τι απαντά για τη μήνυση

«Το τελευταίο πράγμα που θα ήθελα είναι να καταλήξουμε στα δικαστήρια», είπε σήμερα ο Νίκος Καραχάλιος, μιλώντας στο Action24. «Η κυρία Καρυστιανού, επειδή είναι νέα στην πολιτική, δεν αντιλαμβάνεται ότι πολλές λέξεις στην πολιτική δεν είναι μονοσήμαντες. Η λέξη “εντολή” είναι μια λέξη που έχει πολλές ερμηνείες. Μπορεί, αν την πάρεις κυριολεκτικά, και να ζητάς αποδείξεις, αλλά εάν πείτε ότι η κυρία Καημένου πήρε εντολή από την επικαιρότητα να βγάλει τον κ. Καραχάλιο στο στούντιο, σημαίνει ότι η πίεση από την επικαιρότητα των θεμάτων σάς οδήγησε σε αυτό. Όταν λέμε για εντολή των αγορών, θα αναζητήσουμε καθεμία ξεχωριστή εντολή σε κάθε χρηματιστή του πλανήτη;» σημείωσε ο ίδιος και πρόσθεσε: «Η συκοφαντική δυσφήμιση αφορούσε μια λέξη, ότι υπάρχει “εντολή από τη Μόσχα”, και σας είπα ότι ο Παπανδρέου έχει εντολή του λαού, δεν ζητάμε από κάθε Έλληνα που ψήφισε τον Παπανδρέου το ψηφοδέλτιό του».

Για το αν ο ίδιος βλέπει ρωσικό δάκτυλο πίσω από την ίδρυση του νέου κόμματος, είπε: «Αυτό που σίγουρα υπάρχει είναι 3 τουλάχιστον πρωτοκλασάτα στελέχη και προσωπικοί φίλοι της κ. Καρυστιανού στο επιτελείο».

