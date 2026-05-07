Συνέχεια στην κόντρα που άνοιξε με τον υφυπουργό Μεταφορών Νικο Ταχιάος, έδωσε κατά την τοποθέτηση του στην συνεδρίαση της κοινοβουλευτικής ομάδα της ΝΔ, ο Βασίλης Γιόγιακας.

Ο Θεσπρωτός βουλευτής έκανε αναφορά στο συμβάν με τον Νίκο Ταχιάο που είχε στην Ολομέλεια της Βουλής στο πλαίσιο του κοινοβουλευτικού ελέγχου σε σχέση με την ανυπαρξία περιφερειακής οδού για την πολύ της Ηγουμενίτσας, εκφράζοντας το παράπονο του για τον τρόπο που τον αντιμετώπισε ο εξωκοινοβουλευτικός υπουργός.

Η είδηση είναι πως ο πρωθυπουργός πήρε το μέρος του βουλευτή αδειάζοντας τον υπουργό του. «Προσωπικά έχω την απαίτηση από τα μέλη του υπουργικού συμβουλίου, να αντιμετωπίζουν τους βουλευτές με ευγένεια και με σεβασμό. Ακόμα και η άρνηση να γίνεται με τέτοιο τρόπο ώστε να μην παρεξηγούνται παρεξηγήσεις και εντάσεις», είπε χαρακτηριστικά.

Στ.Σ.