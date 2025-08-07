Μετρό Θεσσαλονίκης: Για πάνω από ένα μήνα θα διακοπεί η λειτουργία του μετά τις 26 Οκτωβρίου

Η διακοπή της λειτουργίας του Μετρό Θεσσαλονίκη θα γίνει για τη σύνδεση με τη γραμμή Καλαμαριάς, όσα δήλωσε ο Ν. Ταχιάος.

Προσωρινή διακοπή της λειτουργίας του Μετρό Θεσσαλονίκης αναμένεται να πραγματοποιηθεί μέσα στον χειμώνα, προκειμένου να εκτελεστούν οι απαραίτητες εργασίες σύνδεσης της βασικής γραμμής με εκείνη της Καλαμαριάς ανακοίνωσε ο υφυπουργός Μεταφορών, Νίκος Ταχιάος, μιλώντας στο Ράδιο Θεσσαλονίκη.

Ο υφυπουργός διευκρίνισε σύμφωνα με το parallaximag.gr πως η διακοπή δεν θα γίνει πριν από τη φθινοπωρινή περίοδο και τη γιορτή του πολιούχου της πόλης, στις 26 Οκτωβρίου. Η διάρκεια της διακοπής υπολογίζεται σε πάνω από έναν μήνα, καθώς – όπως επισήμανε – πρόκειται για θέμα ασφαλείας, καθώς απαιτείται πιστοποίηση του έργου και η διενέργεια δοκιμών.

Παράλληλα, σημείωσε πως εξετάζεται ο τρόπος αναπλήρωσης των δρομολογίων με τον αρμόδιο φορέα, ώστε να διασφαλιστεί η μετακίνηση των επιβατών κατά τη διάρκεια των εργασιών.

POS στα εκδοτικά μηχανήματα: Έτοιμα τέλη Αυγούστου

Αναφορικά με τη λειτουργία POS στα εκδοτικά μηχανήματα εισιτηρίων, ο κ. Ταχιάος τόνισε ότι το κάθε μηχάνημα λειτουργεί αυτόνομα, αλλά δεν έχει συνδεθεί ακόμα με το τραπεζικό σύστημα (ΔΙΑΣ), για λόγους ασφαλείας του δικτύου. Όπως ανέφερε, το δίκτυο του Μετρό είναι κλειστό και απομονωμένο, καθώς από αυτό κινούνται τα τρένα. Η διασύνδεση των POS με εξωτερικά δίκτυα θα μπορούσε να προκαλέσει τεχνικά προβλήματα. Ωστόσο, έχει τοποθετηθεί οπτική ίνα σε κάθε μηχάνημα, και – σύμφωνα με τον υφυπουργό – τα POS θα λειτουργούν πλήρως μέχρι τις 31 Αυγούστου.