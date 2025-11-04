Η σύζευξη συρμών «εφαρμόζεται εδώ και δεκαετίες διεθνώς, σε όλα τα συστήματα μετρό και στους σιδηροδρόμους» αναφέρει το μετρό Θεσσαλονίκης.

Η διοίκηση του Μετρό Θεσσαλονίκης εξέδωσε διευκρινιστική ανακοίνωση για το πρόβλημα που παρουσιάστηκε το πρωί στην κυκλοφορία των συρμών, που ανάγκασε τους πολίτες να κατεβαίνουν και να μετεπιβιβάζονται.

Όπως επισημαίνεται, «στις 8:20 το πρωί στο σταθμό «Πανεπιστήμιο», στην τροχιά 1, εμφανίστηκε τεχνικό ζήτημα σε συρμό, κατά τη διάρκεια της παραμονής του στην αποβάθρα και πριν την αναχώρησή του προς τον επόμενο σταθμό. Βάσει πρωτοκόλλου, πραγματοποιήθηκε η αποβίβαση των επιβατών στην αποβάθρα του σταθμού. Για τη μεταφορά του συρμού στο Αμαξοστάσιο εφαρμόστηκε η σχετική για την περίπτωση, πιστοποιημένη από τον διεθνή ανεξάρτητο φορέα αξιολόγησης ασφάλειας λειτουργίας (TUV Rheinland), διαδικασία απομάκρυνσης του συρμού.

»Σύμφωνα με αυτή και σε απόλυτη ταύτιση με τις τεχνικές προδιαγραφές του συστήματος του Μετρό Θεσσαλονίκης, προβλέπεται σύζευξη συρμών (train coupling), κατά την οποία λειτουργικός συρμός χωρίς επιβάτες, προσδένεται στον προς απομάκρυνση συρμό και τον μετακινεί με ασφάλεια στο Αμαξοστάσιο», επισημαίνει το Μετρό Θεσσαλονίκη.

Επισημαίνει πως η σύζευξη συρμών «εφαρμόζεται εδώ και δεκαετίες διεθνώς, σε όλα τα συστήματα μετρό και στους σιδηροδρόμους, εντάσσεται στα αναγνωρισμένα σενάρια κανονικής ή υποβαθμισμένης λειτουργίας, και χρησιμοποιείται σε περιπτώσεις κατά τις οποίες ένας συρμός που εμφανίζει τεχνικό ζήτημα (είτε φέρει επιβαίνοντες, είτε όχι), χρειάζεται να μετακινηθεί στον προορισμό του» και προσθέτει ότι «κατά τη διάρκεια του συμβάντος, όλοι οι σταθμοί της Γραμμής εξυπηρετήθηκαν με εφαρμογή εναλλακτικών σεναρίων κυκλοφορίας».

Η εταιρεία ΤΗΕΜΑ υπογραμμίζει πως «η ασφάλεια των επιβατών είναι αδιαπραγμάτευτη» και διαβεβαιώνει ότι στο Μετρό Θεσσαλονίκης, «κάθε διαδρομή πραγματοποιείται μόνο όταν όλες οι συνθήκες είναι απόλυτα ελεγμένες και καλύπτονται οι υψηλότερες προδιαγραφές ασφάλειας».