Οι αλλαγές αφορούν και λεωφορειακές γραμμές.

Σε πιλοτική 24ωρη λειτουργία τίθενται το Μετρό Θεσσαλονίκης και έξι βασικές λεωφορειακές γραμμές σήμερα, Σάββατο 20 Δεκεμβρίου.

Οι λεωφορειακές γραμμές της πιλοτικής δράσης σε πιλοτική 24ωρη λειτουργία είναι οι 6, 14, 27, 32, 58, 66.

Τα δρομολόγια των παραπάνω γραμμών θα εκτελούνται ανά περίπου 30 λεπτά από τα μεσάνυχτα έως τις 05:00, ενώ τις υπόλοιπες ώρες θα ακολουθούν την κανονική συχνότητα των ημερήσιων δρομολογίων.

Στόχος είναι να υπάρχουν ασφαλείς και αξιόπιστες επιλογές μετακίνησης στην πόλη, τις ημέρες των εορτών, καθ’ όλη τη διάρκεια του 24ώρου.

Σε πιλοτική 24ωρη λειτουργία θα τεθεί το μετρό και έξι βασικές λεωφορειακές γραμμές και το Σάββατο 27 Δεκεμβρίου.