«Η αποτυχία της κυβέρνησης Μητσοτάκη ως προς τη διασφάλιση της απρόσκοπτης και ασφαλούς μετακίνησης των πολιτών είναι ολοφάνερη» αναφέρει ο ΣΥΡΙΖΑ.

Τα σοβαρά ελλείμματα στη λειτουργία της βασικής γραμμή του Μετρό Θεσσαλονίκης επιβεβαιώνουν η νέα διακοπή, οι καθυστερήσεις και η ταλαιπωρία των πολιτών καταγγέλλει ο ΣΥΡΙΖΑ.

«Η αποτυχία της κυβέρνησης Μητσοτάκη ως προς τη διασφάλιση της απρόσκοπτης και ασφαλούς μετακίνησης των πολιτών είναι ολοφάνερη» συνεχίζει ο ΣΥΡΙΖΑ σημειώνοντας πως «παρ' όλο που δεν έχει συμπληρωθεί ένας χρόνος από τότε που ο ίδιος ο κ. Μητσοτάκης εγκαινίασε με τυμπανοκρουσίες το συγκεκριμένο έργο, ο αριθμός των βλαβών που έχουν σημειωθεί - ακινητοποιήσεις συρμών, προβλήματα κυκλοφορίας, προβλήματα σηματοδότησης - δείχνουν το μέγεθος του προβλήματος. Και αυτό το περιστατικό, όπως και όλα όσα έχουν προηγηθεί, συνδέονται με τα ελλείμματα και στην κατασκευή και στα δοκιμαστικά δρομολόγια. Την ανευθυνότητα της κυβέρνησης και την μικροπολιτική της, όμως, την πληρώνει ολόκληρη η Θεσσαλονίκη».

Ο ΣΥΡΙΖΑ καταγγέλλει την κυβέρνηση Μητσοτάκη ότι «εξαπάτησε τους πολίτες. Το μετρό της Θεσσαλονίκης παραδόθηκε με μεγάλη καθυστέρηση και με σημαντική οικονομική επιβάρυνση, λόγω των αποζημιώσεων στους εργολάβους που κόστισαν οι καθυστερήσεις που η ίδια η κυβέρνηση προκάλεσε. Και, την ίδια στιγμή, παρά την καθυστέρηση στην παράδοση, αντιμετωπίζει σοβαρά προβλήματα λειτουργίας, για τα οποία η κυβέρνηση έχει την πλήρη ευθύνη».

Στην ανακοίνωσή του ο ΣΥΡΙΖΑ καταλήγει: «η Θεσσαλονίκη έχει ανάγκη από ένα ασφαλές, αξιόπιστο και δημόσιο Μετρό. Να μπει ένα τέρμα στην κοροϊδία και στα ψέματα της κυβέρνησης».

ΟΙ ΕΙΔΗΣΕΙΣ ΣΕ 2' Όσα πρέπει να ξέρετε

για να ξεκινήσετε τη μέρα σας. * Με την εγγραφή σας στο newsletter του Dnews, αποδέχεστε τους σχετικούς όρους χρήσης

Υπενθυμίζεται ότι η κυκλοφορία διεξάγονταν από τη μία τροχιά σε τμήμα της βασικής γραμμής.

Σύμφωνα με το επίσημο site του μετρό, «από το σταθμό «Ανάληψη» έως το σταθμό «Πανεπιστήμιο» η κυκλοφορία πραγματοποιείται μόνο μέσω της Τροχιάς 2. Τα δρομολόγια διεξάγονται κανονικά κατά μήκος του υπολοίπου της γραμμής». Οι επιβάτες καλούνταν να μετεπιβιβαστούν στο σταθμό «Πανεπιστήμιο» προκειμένου να συνεχίσουν τη διαδρομή τους είτε προς τη Νέα Ελβετία είτε προς τον Νέο Σιδηροδρομικό Σταθμό.