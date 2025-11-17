Με το νέο πλαίσιο, η ΑΑΔΕ ολοκληρώνει ακόμη ένα κρίσιμο βήμα στον ψηφιακό μετασχηματισμό των φορολογικών διαδικασιών.

Η Ανεξάρτητη Αρχή Δημοσίων Εσόδων θέτει από την 1η Δεκεμβρίου 2025 σε εφαρμογή την υποχρέωση αποδοχής πληρωμών μέσω IRIS σε όλες τις λιανικές συναλλαγές μεταξύ επιχειρήσεων και ιδιωτών, εντάσσοντας το σύστημα άμεσων πληρωμών στο καθημερινό επιχειρηματικό περιβάλλον.

Με το νέο πλαίσιο, η ΑΑΔΕ ολοκληρώνει ακόμη ένα κρίσιμο βήμα στον ψηφιακό μετασχηματισμό των φορολογικών διαδικασιών, δημιουργώντας ένα ενιαίο και ασφαλές περιβάλλον συναλλαγών που συνδέει άμεσα την πληρωμή με την υποχρεωτική έκδοση απόδειξης στο ταμειακό σύστημα.

Σύμφωνα με το δελτίο Τύπου, οι αποφάσεις του διοικητή της Αρχής, Γιώργου Πιτσιλή, οι οποίες εκδόθηκαν έπειτα από διαβούλευση με τους εμπλεκόμενους φορείς, καθορίζουν τις τεχνικές προδιαγραφές που απαιτούνται για τη διασύνδεση των επιχειρήσεων με τη Φορολογική Διοίκηση. Η βασική αρχή του νέου μοντέλου είναι ξεκάθαρη: κάθε πληρωμή μέσω κάρτας ή IRIS πρέπει να συνοδεύεται άμεσα από την έκδοση της φορολογικής απόδειξης μέσω του ταμειακού συστήματος ή του σχετικού μηχανισμού ηλεκτρονικής έκδοσης στοιχείων.

Οι τεχνικές αλλαγές που εισάγονται τροποποιούν τις προϋπάρχουσες αποφάσεις του 2022 και του 2023, προσαρμόζοντάς τες στο νέο περιβάλλον άμεσων πληρωμών. Πλέον, η αποδοχή πληρωμών IRIS θα γίνεται είτε μέσω POS είτε μέσω υπηρεσιών παρόχων ηλεκτρονικής έκδοσης στοιχείων, με σαφώς ορισμένο τρόπο διασύνδεσης και καταγραφής της συναλλαγής. Το νέο σύστημα ενσωματώνει πλήρως τις δυνατότητες των Instant Payments, επιτρέποντας την αυτόματη ενημέρωση της ΑΑΔΕ και μειώνοντας σημαντικά το περιθώριο λαθών ή παρερμηνειών στη διαδικασία έκδοσης απόδειξης.

Παράλληλα, θεσπίζονται σαφείς προθεσμίες συμμόρφωσης για όλους τους παρόχους υπηρεσιών πληρωμών, τις εταιρείες τεχνολογίας, τους κατασκευαστές ΦΗΜ και τις επιχειρήσεις ERP. Όλοι οι φορείς καλούνται να καταθέσουν επικαιροποιημένες δηλώσεις συμμόρφωσης ή συμβατότητας έως τις 28 Νοεμβρίου 2025, προκειμένου να διασφαλιστεί ότι το νέο σύστημα θα λειτουργήσει απρόσκοπτα από την πρώτη ημέρα εφαρμογής του. Η ΑΑΔΕ υπογραμμίζει ότι η τήρηση των προθεσμιών είναι καίριας σημασίας, καθώς η μετάβαση στο νέο μοντέλο απαιτεί τεχνική εναρμόνιση και πλήρη προετοιμασία από όλους τους συμμετέχοντες στην αγορά.

ΟΙ ΕΙΔΗΣΕΙΣ ΣΕ 2' Όσα πρέπει να ξέρετε

για να ξεκινήσετε τη μέρα σας. * Με την εγγραφή σας στο newsletter του Dnews, αποδέχεστε τους σχετικούς όρους χρήσης

Οι επιχειρήσεις και οι επαγγελματίες μπορούν να αναζητήσουν πρόσθετη ενημέρωση μέσω της υπηρεσίας my1521, τόσο τηλεφωνικά όσο και ψηφιακά, με στόχο τη διευκόλυνση της προσαρμογής τους στο νέο καθεστώς. Η ΑΑΔΕ σημειώνει ότι το IRIS αποτελεί σημαντικό βήμα για τη διαφάνεια και τη διευκόλυνση των συναλλαγών, ενισχύοντας τον έλεγχο και περιορίζοντας το περιθώριο παραβατικότητας στη λιανική αγορά.