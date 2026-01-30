Αντίστροφη μέτρηση για το χρίσμα Τραμπ για την Fed: Το φαβορί και αυτός που έφυγε από το κάδρο.

Ο Ντόναλντ Τραμπ πρόκειται να ανακοινώσει σήμερα τον εκλεκτό του για τη θέση του Τζερόμ Πάουελ στην Ομοσπονδιακή Τράπεζα (Fed).

Σύμφωνα με πολλά πρόσωπα που γνωρίζουν τα σχέδιά του, αλλά δεν έχουν εξουσιοδότηση να συζητήσουν δημόσια την απόφαση, αναμένεται να επιλέξει για τη θέση τον Κέβιν Γουόρς, πρώην αξιωματούχο της Fed.

Καμία απόφαση δεν θεωρείται οριστική μέχρι να γίνει η επίσημη ανακοίνωση, ωστόσο ο Τραμπ συναντήθηκε με τον Γουόρς στον Λευκό Οίκο την Πέμπτη. Ο πρόεδρος δήλωσε αργότερα την ίδια ημέρα στους δημοσιογράφους ότι σύντομα θα ανακοινώσει κάποιον που είναι «γνωστός σε όλους στον χρηματοπιστωτικό κόσμο».

«Πολλοί πιστεύουν ότι θα μπορούσε να είναι εκεί πριν από μερικά χρόνια», πρόσθεσε ο Τραμπ - σε μια προφανή αναφορά στον Γουόρς, τον οποίο ο πρόεδρος είχε σχεδόν επιλέξει ως πρόεδρο της Fed κατά την πρώτη του θητεία.

Αντ’ αυτού, ο Τραμπ επέλεξε τότε τον Πάουελ, που δεν άργησε να τον «εκνευρίσει» λόγω της άρνησής του να υποκύψει στις απαιτήσεις του για χαμηλότερο κόστος δανεισμού.

Ο Τραμπ έχει δηλώσει επανειλημμένα ότι θα επιλέξει έναν πρόεδρο της Fed που θα υποστηρίζει τη μείωση των επιτοκίων, τα οποία σήμερα κυμαίνονται μεταξύ 3,5% και 3,75%. Ο πρόεδρος έχει καλέσει να μειωθούν τα επιτόκια στο 1%, επιμένοντας πως οι Ηνωμένες Πολιτείες θα έπρεπε να πληρώνουν το χαμηλότερο επιτόκιο στον κόσμο.

Την Πέμπτη, επιτέθηκε και πάλι στη Fed για την απόφασή της να διατηρήσει αμετάβλητα τα επιτόκια, λέγοντας ότι ο Πάουελ «δεν είχε απολύτως κανέναν λόγο» να κρατήσει το κόστος δανεισμού στα τρέχοντα επίπεδα.

«Θα έπρεπε να έχουμε ήδη ένα σημαντικά χαμηλότερο επιτόκιο, τώρα που ακόμη και αυτός ο ηλίθιος παραδέχεται ότι ο πληθωρισμός δεν αποτελεί πλέον πρόβλημα ή απειλή», έγραψε ο πρόεδρος στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης. «Κοστίζει στην Αμερική εκατοντάδες δισεκατομμύρια δολάρια τον χρόνο σε απολύτως περιττά και αδικαιολόγητα ΕΞΟΔΑ ΤΟΚΩΝ».

Ποιος είναι ο Κέβιν Γουόρς, γιατί έφυγε από το κάδρο ο Χάσετ

Ο Γουόρς διορίστηκε για πρώτη φορά στη Fed από τον πρόεδρο Μπους και υπηρέτησε ως διοικητής της Fed από το 2006 έως το 2011. Έχει υποστηρίξει την ανάγκη για χαμηλότερα επιτόκια, ενώ παράλληλα έχει καλέσει σε «αλλαγή καθεστώτος» στη Fed.

Ο Γουόρς, που έχει ισχυρούς δεσμούς με τη Wall Street, εργάζεται σήμερα με τον δισεκατομμυριούχο επενδυτή Στάνλεϊ Ντράκενμιλερ - ο οποίος με τη σειρά του διατηρεί στενή σχέση με τον Σκοτ Μπέσεντ, υπουργό Οικονομικών του Τραμπ, ο οποίος ηγήθηκε της διαδικασίας αναζήτησης του επόμενου προέδρου της Fed.

Η ανακοίνωση της Παρασκευής θα επισφραγίσει μια εκτεταμένη και ιδιαίτερα προβεβλημένη διαδικασία «ακρόασης» για τη θέση. Κάποια στιγμή, λέγεται ότι ο Μπέσεντ εξέταζε περισσότερους από 10 υποψηφίους. Σε αυτούς περιλαμβάνονταν ο Κέβιν Χάσετ, που σήμερα υπηρετεί ως διευθυντής του Εθνικού Οικονομικού Συμβουλίου του Λευκού Οίκου, και ο Κρίστοφερ Γουόλερ, νυν διοικητής της Fed. Φιναλίστ ήταν επίσης ο Ρικ Ρίντερ, ανώτατο στέλεχος της BlackRock, του μεγαλύτερου διαχειριστή περιουσιακών στοιχείων παγκοσμίως.

Ο Τραμπ έχει δηλώσει δημόσια ότι ήθελε ο Χάσετ να παραμείνει στον Λευκό Οίκο.

Πιστός στον Τραμπ και κάποτε θεωρούμενος φαβορί, ο Χάσετ φαίνεται πως έχασε έδαφος μετά το άνοιγμα ποινικής έρευνας από το υπουργείο Δικαιοσύνης κατά του Πάουελ και την αποστολή κλητεύσεων ενόρκων προς την κεντρική τράπεζα νωρίτερα αυτόν τον μήνα.

Αυτό οδήγησε τον Πάουελ να καταγγείλει ευθέως τη διοίκηση, σε ένα εξαιρετικά ασυνήθιστο βίντεο, για προσπάθεια χρήσης νομικών απειλών ως «προσχημάτων» με στόχο τον εξαναγκασμό της Fed να μειώσει το κόστος δανεισμού.

Η κλιμάκωση από την πλευρά της κυβέρνησης προκάλεσε έντονη αντίδραση από Ρεπουμπλικανούς νομοθέτες, συμπεριλαμβανομένων μελών της Επιτροπής Τραπεζικών Υποθέσεων της Γερουσίας, οι οποίοι θα διαδραματίσουν καθοριστικό ρόλο στην επικύρωση του επόμενου προέδρου της Fed. Εξέφρασαν αυξημένες ανησυχίες για το ενδεχόμενο ο Τραμπ να επιλέξει κάποιον που θεωρείται πολύ κοντά στη διοίκηση. Ο γερουσιαστής Τομ Τίλις, Ρεπουμπλικανός από τη Βόρεια Καρολίνα, έφτασε μάλιστα στο σημείο να δηλώσει ότι θα αντιταχθεί στην επικύρωση οποιουδήποτε υποψηφίου για τη Fed έως ότου επιλυθεί το νομικό ζήτημα του Πάουελ.

