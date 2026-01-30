Η νέα απόφαση εντάσσεται στο ευρύτερο πλαίσιο ενίσχυσης της διαφάνειας και της εποπτείας στην αγορά χρηματοδότησης και διαχείρισης απαιτήσεων.

Με απόφαση του Διοικητή της Ανεξάρτητη Αρχή Δημοσίων Εσόδων, Γιώργου Πιτσιλή, τροποποιείται το κανονιστικό πλαίσιο που διέπει τις υποχρεώσεις διαβίβασης στοιχείων προς τη φορολογική διοίκηση από πιστωτικούς και χρηματοδοτικούς φορείς, με στόχο τη διεύρυνση του κύκλου των υπόχρεων και την ενίσχυση της πληροφόρησης που αφορά την τοκοχρεωλυτική απόσβεση δανείων.

Η νέα απόφαση εντάσσεται στο ευρύτερο πλαίσιο ενίσχυσης της διαφάνειας και της εποπτείας στην αγορά χρηματοδότησης και διαχείρισης απαιτήσεων, σε μια περίοδο αυξημένου ενδιαφέροντος για τα μη εξυπηρετούμενα δάνεια και τη φορολογική τους παρακολούθηση.

Σύμφωνα με την απόφαση, στους φορείς που υποχρεούνται να αποστέλλουν ηλεκτρονικά στοιχεία στην ΑΑΔΕ προστίθενται πλέον και οι Εταιρίες Διαχείρισης Απαιτήσεων από Δάνεια και Πιστώσεις. Οι συγκεκριμένες εταιρίες θα διαβιβάζουν αναλυτικά δεδομένα που αφορούν την εξέλιξη των δανείων, τις καταβολές κεφαλαίου και τόκων, καθώς και λοιπές πληροφορίες κρίσιμες για τον έλεγχο και τη διασταύρωση στοιχείων από τη φορολογική διοίκηση.

Η κίνηση αυτή δεν θεωρείται τυχαία, καθώς οι εταιρίες-μέλη της Ένωσης Εταιριών Διαχείρισης από Δάνεια και Πιστώσεις διαχειρίζονται σήμερα δάνεια συνολικού ύψους 93 δισ. ευρώ. Από αυτά, σχεδόν τα μισά, ύψους 44,5 δισ. ευρώ, αφορούν χαρτοφυλάκια που έχουν ενταχθεί στο πρόγραμμα «Ηρακλής», τα οποία συνοδεύονται από κρατική εγγύηση και συνεπώς παρουσιάζουν αυξημένο δημοσιονομικό ενδιαφέρον.

Τα υπό διαχείριση δάνεια αφορούν περισσότερους από 2,57 εκατομμύρια δανειολήπτες, γεγονός που αναδεικνύει το εύρος της αγοράς και τη σημασία της ακριβούς και έγκαιρης πληροφόρησης προς τη φορολογική διοίκηση. Παράλληλα, η Ένωση Εταιριών Διαχείρισης από Δάνεια και Πιστώσεις εκπροσωπεί σήμερα 14 εταιρίες, οι οποίες απασχολούν συνολικά περισσότερους από 5.000 εργαζομένους, επιβεβαιώνοντας τον κομβικό ρόλο του κλάδου στην ελληνική οικονομία.