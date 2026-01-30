Απορρίφθηκε σε μεγάλο βαθμό ενδικοφανής προσφυγή μεγάλης επιχείρησης.

Με απόφαση της Ανεξάρτητη Αρχή Δημοσίων Εσόδων και ειδικότερα της Διεύθυνσης Επίλυσης Διαφορών, απορρίφθηκε σε μεγάλο βαθμό ενδικοφανής προσφυγή μεγάλης επιχείρησης κατά πράξεων διορθωτικού προσδιορισμού φόρου εισοδήματος και ΦΠΑ για το φορολογικό έτος 2018, επικυρώνοντας καταλογισμούς που υπερβαίνουν τα 2,7 εκατ. ευρώ.

Η υπόθεση προέκυψε κατόπιν μερικού ελέγχου του Κέντρου Ελέγχου Μεγάλων Επιχειρήσεων (Κ.Ε.ΜΕ.ΕΠ.), ο οποίος εντόπισε εκτεταμένες λογιστικές και φορολογικές διαφορές.

Σύμφωνα με την απόφαση, στην εταιρεία καταλογίστηκε φόρος εισοδήματος ύψους 1.848.805,39 ευρώ, πρόστιμο λόγω ανακρίβειας 924.402,69 ευρώ, ενώ παράλληλα μειώθηκε το πιστωτικό υπόλοιπο ΦΠΑ κατά 124.399,12 ευρώ. Ο έλεγχος αφορούσε πλήθος δαπανών που δεν αναγνωρίστηκαν φορολογικά, μεταξύ των οποίων έξοδα σεμιναρίων προσωπικού, αμοιβές τρίτων, επισκευές και συντηρήσεις παγίων, δαπάνες ιατρικών συνεδρίων, ελλείμματα αποθήκης και προβλέψεις επισφαλών απαιτήσεων.

Ιδιαίτερη βαρύτητα δόθηκε στον χειρισμό του μη εκπιπτόμενου ΦΠΑ επενδυτικών αγαθών, ύψους άνω του 1,3 εκατ. ευρώ, τον οποίο η εταιρεία είχε εξοδοποιήσει αντί να τον ενσωματώσει στο κόστος κτήσης των παγίων, όπως προβλέπεται από τη φορολογική και λογιστική νομοθεσία. Η Διεύθυνση Επίλυσης Διαφορών έκρινε ότι ο χειρισμός αυτός παραβιάζει τη βασική αρχή αντιπαραθέσεως εσόδων-εξόδων και επιβεβαίωσε τη θέση του ελέγχου.

Ωστόσο, η απόφαση δέχθηκε εν μέρει ορισμένους ισχυρισμούς της προσφεύγουσας, περιορίζοντας συγκεκριμένες λογιστικές διαφορές, όπως μέρος των εξόδων σεμιναρίων και επισκευών παγίων, για τις οποίες προσκομίστηκαν επαρκή δικαιολογητικά σε μεταγενέστερο στάδιο.