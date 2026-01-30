Καταληκτική προθεσμία υποβολής αιτήσεων ορίζεται η Τρίτη 24 Φεβρουαρίου και ώρα 15:00.

Η Διοικούσα Επιτροπή των Ωνασείων Σχολείων ανακοίνωσε την προκήρυξη διαδικασίας κατάταξης εκπαιδευτικών δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης, με σειρά προτεραιότητας κατά κλάδο και ειδικότητα, για την πλήρωση κενών θέσεων θητείας για το σχολικό έτος 2026-2027.

Η προκήρυξη (υπ’ αριθμ. 4/ΔΕΔΗΜΩΣ/30-6-2026, ΑΔΑ: Ψ77Υ46ΝΚΠΔ-9ΥΘ) απευθύνεται σε μόνιμους εκπαιδευτικούς της δημόσιας δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης από όλη την Επικράτεια, οι οποίοι διαθέτουν τα νόμιμα προσόντα και επιθυμούν να τοποθετηθούν με τετραετή θητεία σε σχολικές μονάδες του Δικτύου των ΔΗΜ.Ω.Σ. που λειτουργούν ή θα λειτουργήσουν. Ιδιαίτερη πρόβλεψη υπάρχει για τους νεοδιόριστους εκπαιδευτικούς του σχολικού έτους 2025-2026, οι οποίοι μπορούν να υποβάλουν αίτηση για σχολικές μονάδες που λειτουργούν στην περιοχή διορισμού τους, κατά το δεύτερο έτος της θητείας τους.

Προθεσμία και διαδικασία: Οι ημερομηνίες

Η προθεσμία υποβολής των αιτήσεων ορίζεται από Τρίτη 3 Φεβρουαρίου 2026 έως Τρίτη 24 Φεβρουαρίου 2026 και ώρα 15:00.

Οι αιτήσεις υποβάλλονται αποκλειστικά ηλεκτρονικά μέσω της ειδικής πλατφόρμας https://www.gov.gr/ipiresies/ekpaideuse/epaggelmaties-ekpaideuses/aitese-ekpaideutikou-se-demosia-onaseia-skholeia στη διαδρομή: Εκπαίδευση → Επαγγελματίες εκπαίδευσης → Αιτήσεις εκπαιδευτικών για τα Δημόσια Ωνάσεια Σχολεία.

Οι υποψήφιοι μπορούν να δηλώσουν, με σειρά προτίμησης, όσες σχολικές μονάδες του Δικτύου επιθυμούν, ενώ οι αιτήσεις συνοδεύονται από τα απαραίτητα δικαιολογητικά.

ΟΙ ΕΙΔΗΣΕΙΣ ΣΕ 2' Όσα πρέπει να ξέρετε

για να ξεκινήσετε τη μέρα σας. * Με την εγγραφή σας στο newsletter του Dnews, αποδέχεστε τους σχετικούς όρους χρήσης

Δείτε εδώ την Προκήρυξη

Δείτε εδώ τον πίνακα των κενών