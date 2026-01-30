Οι νικητές του διαγωνισμού θα συγκροτήσουν την ελληνική αποστολή που θα συμμετάσχει στον 37° Ευρωπαϊκό Διαγωνισμό για Νέους Επιστήμονες.

Το υπουργείο Κοινωνικής Συνοχής μέσω της Γενικής Γραμματείας Δημογραφικής και Στεγαστικής Πολιτικής και της Διεύθυνσης Νεολαίας, καλεί νέους/νέες ηλικίας 14-20 ετών να συμμετάσχουν στον Εθνικό Διαγωνισμό Νέων Επιστημόνων 2026.

Οι νικητές του διαγωνισμού θα συγκροτήσουν την ελληνική αποστολή που θα συμμετάσχει στον 37° Ευρωπαϊκό Διαγωνισμό για Νέους Επιστήμονες, ο οποίος θα πραγματοποιηθεί στο Κίελο της Γερμανίας, από 22 έως 27 Σεπτεμβρίου 2026.

Η Ελλάδα τα τελευταία χρόνια έχει σημείωσε σημαντικές διακρίσεις κατακτώντας τη δεύτερη θέση το 2025 στη Ρίγα της Λετονίας και την τρίτη θέση στις Βρυξέλλες και το Λάιντεν, το 2023 και 2022 αντίστοιχα.

Η αρμόδια υπουργός, Δόμνα Μιχαηλίδου, σε δηλώσεις της προέτρεψε «τις νέες και τους νέους μας να δηλώσουν συμμετοχή στον Εθνικό Διαγωνισμό Νέων Επιστημόνων 2026 και να καταθέσουν τις ατομικές ή ομαδικές εργασίες τους. Οι προτάσεις που θα διακριθούν θα εκπροσωπήσουν τη χώρα μας στον 37° Ευρωπαϊκό Διαγωνισμό για Νέους Επιστήμονες παίρνοντας τη σκυτάλη από τις προηγούμενες εξαιρετικά επιτυχημένες εθνικές παρουσίες. Είναι μεγάλη η χαρά και η ικανοποίηση όταν η νεολαία μας συμμετέχει, προτείνει, διαγωνίζεται και ξεχωρίζει. Είμαστε σίγουροι ότι και φέτος θα λάβουμε αξιόλογες και πρωτότυπες επιστημονικές μελέτες, που θα γίνουν οι πρεσβευτές της ελληνικής δυναμικής στην επιστήμη και την καινοτομία σε ευρωπαϊκό επίπεδο».

Οι ενδιαφερόμενοι/ες καλούνται να αποστείλουν συμπληρωμένη την αίτηση συμμετοχής καθώς και τα απαιτούμενα συνοδευτικά στην ηλεκτρονική διεύθυνση Αυτή η διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου προστατεύεται από τους αυτοματισμούς αποστολέων ανεπιθύμητων μηνυμάτων. Χρειάζεται να ενεργοποιήσετε τη JavaScript για να μπορέσετε να τη δείτε. έως και την Τρίτη 21 Απριλίου 2026.

Δείτε ΕΔΩ την αίτηση.