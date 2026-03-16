Ο πρόεδρος της Κούβας δήλωσε ότι το νησί δεν είχε λάβει αποστολές με πετρέλαιο για πάνω από τρεις μήνες και λειτουργούν με ηλιακή ενέργεια, φυσικό αέριο και θερμοηλεκτρικούς σταθμούς.

Αξιωματούχοι στην Κούβα ανέφεραν μαζική διακοπή ρεύματος σε ολόκληρο το νησί, καθώς η ενεργειακή και οικονομική κρίση στη χώρα επιδεινώνεται.

Η Κούβα απέδωσε τα προβλήματά της στον ενεργειακό αποκλεισμό των ΗΠΑ, αφού ο Ντόναλντ Τραμπ τον Ιανουάριο προειδοποίησε για δασμούς σε οποιαδήποτε χώρα πουλάει ή παρέχει πετρέλαιο σε αυτήν.

Το υπουργείο Ενέργειας και Ορυχείων ανέφερε στο X μια «πλήρη αποσύνδεση» του ηλεκτρικού συστήματος της χώρας και δήλωσε ότι διεξάγει έρευνα. Οι αξιωματούχοι εφαρμόζουν πρωτόκολλα για την αποκατάσταση του συστήματος, πρόσθεσε.

Ο πρόεδρος της Κούβας Μιγκέλ Ντίας-Κανέλ δήλωσε την Παρασκευή ότι το νησί δεν είχε λάβει αποστολές πετρελαίου για περισσότερους από τρεις μήνες και λειτουργούν με ηλιακή ενέργεια, φυσικό αέριο και θερμοηλεκτρικούς σταθμούς. Τόνισε ότι λόγο της έλλειψης η κυβέρνηση αναγκάστηκε να αναβάλει χειρουργικές επεμβάσεις για δεκάδες χιλιάδες ανθρώπους.

Ένα άλλο μαζικό μπλακάουτ πριν από μια εβδομάδα επηρέασε τη δυτική πλευρά του νησιού, αφήνοντας εκατομμύρια χωρίς ρεύμα. Το΄ιδιο συνέβη και πριν από έναν χρόνο.

Η Κούβα βασίζεται σε μεγάλο βαθμό στην ξένη βοήθεια και τις αποστολές πετρελαίου από συμμάχους όπως το Μεξικό, η Ρωσία και η Βενεζουέλα. Ωστόσο, οι κρίσιμες αποστολές πετρελαίου από τη Βενεζουέλα σταμάτησαν μετά την επίθεση των ΗΠΑ στις αρχές Ιανουαρίου και τη σύλληψη του τότε προέδρου της, Νικολάς Μαδούρο.

Ενώ η Κούβα παράγει το 40% του πετρελαίου της και παράγει τη δική της ενέργεια, αυτό δεν είναι αρκετό για να καλύψει τη ζήτηση, καθώς το ηλεκτρικό της δίκτυο συνεχίζει να καταρρέει.

Τις τελευταίες ημέρες, βίντεο που κυκλοφορούν στα social media δείχνουν κατοίκους στην Αβάνα και σε άλλες πόλεις να χτυπούν κατσαρόλες και τηγάνια σε ένδειξη διαμαρτυρίας. Η παραδοσιακή μορφή δημόσιας διαφωνίας, γνωστή ως "cacerolazo", αντανακλά την αυξανόμενη απογοήτευση καθώς η χώρα παλεύει με διακοπές ρεύματος, ελλείψεις τροφίμων και επιδείνωση των συνθηκών διαβίωσης.

Οι διακοπές ρεύματος έχουν προκαλέσει το 2021, το 2022 και το 2024 αντικυβερνητικές διαδηλώσεις.

Την Παρασκευή, ο Ντίας-Κανέλ επιβεβαίωσε ότι η Κούβα διεξάγει συνομιλίες με την κυβέρνηση των ΗΠΑ, καθώς τα προβλήματα συνεχίζουν να επιδεινώνονται. Νωρίτερα φέτος, Αμερικανός αξιωματούχος δήλωσε στο CBS News ότι η κυβέρνηση Τραμπ δεν επιδιώκει να προκαλέσει την κατάρρευση της κουβανικής κυβέρνησης, αλλά μάλλον να διαπραγματευτεί με την Αβάνα για τη μετάβαση από το αυταρχικό κομμουνιστικό της σύστημα.

Με πληροφορίες του CBS