Σε ήπιο κλίμα πραγματοποιήθηκαν πρόσφατες επαφές μεταξύ Αμερικανών και Κουβανών αξιωματούχων στην Αβάνα, με τις δύο πλευρές να αποφεύγουν απειλές ή πιέσεις.

Πρόσφατη συνάντηση μεταξύ Αμερικανών και Κουβανών αξιωματούχων πραγματοποιήθηκε στην Αβάνα, όπως επιβεβαίωσε στέλεχος του υπουργείου Εξωτερικών της Κούβας σε δηλώσεις του στο κρατικό μέσο Granma.

Ο Αλεχάντρο Γκαρσία δελ Τόρο, αρμόδιος για τις σχέσεις με τις Ηνωμένες Πολιτείες, ανέφερε ότι οι συνομιλίες διεξήχθησαν σε ήρεμο κλίμα, χωρίς πιέσεις, απειλές ή αυστηρά χρονοδιαγράμματα από καμία πλευρά. Όπως σημείωσε, για την κουβανική πλευρά βασικό ζήτημα παραμένει η άρση των περιορισμών που επηρεάζουν την ενεργειακή κατάσταση της χώρας.

Την ίδια ώρα, δημοσίευμα του Axios ανέφερε ότι αντιπροσωπεία υψηλόβαθμων Αμερικανών αξιωματούχων βρέθηκε στο νησί την περασμένη εβδομάδα. Σύμφωνα με τις ίδιες πληροφορίες, οι ΗΠΑ φέρονται να έθεσαν συγκεκριμένο –και περιορισμένο– χρονικό πλαίσιο για την υλοποίηση μεταρρυθμίσεων από την κουβανική πλευρά.

Οι διαφορετικές αυτές αποτυπώσεις της συνάντησης αναδεικνύουν τις αποστάσεις που εξακολουθούν να υπάρχουν, παρά τη συνέχιση του διαλόγου μεταξύ των δύο χωρών.

Με πληροφορίες του ΑΠΕ-ΜΠΕ