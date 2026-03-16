Ο ΣΥΡΙΖΑ κατηγορεί τον Παύλο Μαρινάκη ότι «κρύφτηκε ξανά πίσω από την διάταξη του αντεισαγγελέα Ζήση» στην ενημέρωση των πολιτικών συντακτών, αναφορικά με τις εξελίξεις στην υπόθεση των υποκλοπών.

Ο ΣΥΡΙΖΑ καλεί την κυβέρνηση και προσωπικά τον Κυριάκο Μητσοτάκη να λογοδοτήσουν για τις υποκλοπές.

Σε ανακοίνωσή του αναφέρει πως «η κυβέρνηση θεωρεί ότι μπορεί να κρύβεται επ' αόριστον για το σκάνδαλο των υποκλοπών και ο εκπρόσωπός της, ο Π. Μαρινάκης, ψάχνει διαρκώς νέες, βολικές κρυψώνες. Τελευταίο επεισόδιο του κυβερνητικού «κρυφτού», η σημερινή άρνηση, στην ουσία, του κυβερνητικού εκπροσώπου να απαντήσει στην έμμεση, πλην σαφή, δήλωση του ιδρυτή της Intellexa και ήδη καταδικασμένου για το σκάνδαλο των υποκλοπών, Ταλ Ντίλιαν, ότι η εταιρεία του πούλησε το λογισμικό Predator στην κυβέρνηση Μητσοτάκη, αφού όπως είπε το προμήθευε «μόνο σε κυβερνήσεις και υπηρεσίες επιβολής του νόμου».

Ο ΣΥΡΙΖΑ κατηγορεί τον Παύλο Μαρινάκη ότι «κρύφτηκε ξανά πίσω από την διάταξη του αντεισαγγελέα Ζήση, αγνόησε το γεγονός ότι μετά τις βαριές καταδίκες των «ιδιωτών» η δυσώδης υπόθεση επί της ουσίας ξανανοίγει με δικαστική εντολή και, φυσικά, επιτέθηκε στους δημοσιογράφους που «τόλμησαν» να κάνουν τέτοιες ερωτήσεις. Αλλά δεν τον είδαμε να απειλεί με μηνύσεις τον ιδρυτή της Intellexa, ούτε να εξοργίζεται με τις δηλώσεις του».

Ωστόσο καταλήγει ο ΣΥΡΙΖΑ:

- Όσο κι αν αρνείται ο Κυριάκος Μητσοτάκης και η κυβέρνησή του την ίδια την ύπαρξη του σκανδάλου των υποκλοπών

- Όσο κι αν προσπαθεί ο Π. Μαρινάκης να αποφύγει τις ενοχλητικές ερωτήσεις

- Όσο κι αν ισχυρίζεται ο υπ. Υγείας ότι είναι «αδιάφορο θέμα» αν παρακολουθούνταν τα τηλέφωνα κορυφαίων υπουργών, στελεχών του στρατού και δημοσιογράφων, η αλήθεια στο τέλος θα λάμψει και οι ευθύνες θα αποδοθούν, όσο ψηλά κι αν βρίσκονται όσοι ενορχήστρωσαν και το σκάνδαλο και τη συγκάλυψή του».