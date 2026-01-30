Στο φόντο δύο δολοφονίων από ομοσπονδιακούς πράκτορες στη Μινεσότα, η Γερουσία επιχειρεί να αποτρέψει κυβερνητικό shutdown, με μια εύθραυστη συμφωνία που ανοίγει τον δρόμο για διαπραγματεύσεις γύρω από τις πρακτικές του ICE και του DHS.

Η Γερουσία συμφώνησε την Πέμπτη να προχωρήσει με ένα πακέτο χρηματοδότησης της κυβέρνησης, ενώ συνεχίζονται οι διαπραγματεύσεις για μεταρρυθμίσεις στην επιβολή της μεταναστευτικής νομοθεσίας - εν μέσω οργής για τη δεύτερη δολοφονία αμερικανού πολίτη σε μόλις τρεις εβδομάδες στη Μινεάπολη.

Σύμφωνα με πηγή των Δημοκρατικών στη Γερουσία - που επικαλείται το CBS - η συμφωνία έκλεισε παρότι τουλάχιστον ένας Ρεπουμπλικανός γερουσιαστής εξέφρασε διαφωνία.

Όπως έγινε γνωστό, οι νομοθέτες σχεδιάζουν να αφαιρέσουν το νομοσχέδιο για τη χρηματοδότηση του Υπουργείου Εσωτερικής Ασφάλειας (DHS) από ένα ευρύτερο πακέτο έξι νομοσχεδίων δαπανών που καλύπτουν άλλα τμήματα της κυβέρνησης, συμπεριλαμβανομένου του Πενταγώνου, του Υπουργείου Εξωτερικών και πλήθους άλλων υπηρεσιών.

Η χρηματοδότηση του DHS θα παραταθεί στη συνέχεια στα τρέχοντα επίπεδα για δύο εβδομάδες, ανέφερε η πηγή.

Σημειώνεται πως η χρηματοδότηση πρόκειται να λήξει στις 12 π.μ. του Σαββάτου για τα τμήματα της κυβέρνησης που χρηματοδοτούνται από τα έξι νομοσχέδια πιστώσεων. Με τη συμφωνία, οι γερουσιαστές εξέφραζαν την ελπίδα ότι θα μπορούσαν να κινηθούν γρήγορα για την ψήφιση των μέτρων χρηματοδότησης πριν από την προθεσμία.

Η Βουλή των Αντιπροσώπων - η οποία πρέπει να εγκρίνει τις αλλαγές στο πακέτο - δεν αναμένεται να επιστρέψει στην Ουάσινγκτον πριν από τη Δευτέρα, πράγμα που σημαίνει ότι είναι πιθανό να υπάρξει πράγματι shutdown.

Ωστόσο, επειδή το μεγαλύτερο μέρος της κυβέρνησης παραμένει κλειστό κατά τη διάρκεια του Σαββατοκύριακου, μια βραχυπρόθεσμη διακοπή χρηματοδότησης θα μπορούσε να έχει ελάχιστες επιπτώσεις - και το Γραφείο Διαχείρισης και Προϋπολογισμού ενδέχεται να επιλέξει να μην διατάξει καθόλου μερικό shutdown.

Ο πρόεδρος Τραμπ ανακοίνωσε γρήγορα τη στήριξή του στη συμφωνία και κάλεσε τους νομοθέτες να την ψηφίσουν: «Ελπίζω τόσο οι Ρεπουμπλικανοί όσο και οι Δημοκρατικοί να δώσουν την τόσο αναγκαία, διακομματική ψήφο "ΝΑΙ"», έγραψε ο Τραμπ στο Truth Social.

Το «όχι» του Ρεπουμπλικάνου Γκρέιαμ

Η συμφωνία φάνηκε να απειλείται αργά την Πέμπτη, καθώς ο Ρεπουμπλικανός γερουσιαστής Λίντσεϊ Γκρέιαμ από τη Νότια Καρολίνα δήλωσε στους δημοσιογράφους ότι διαφωνεί.

Αποχωρώντας από συνάντηση στο γραφείο του ηγέτη της πλειοψηφίας της Γερουσίας, Τζον Θιούν, ο Γκρέιαμ αναφέρθηκε στην έντονη κριτική κατά των ομοσπονδιακών πρακτόρων μετανάστευσης, καθώς οι Δημοκρατικοί πιέζουν για αλλαγές στις πρακτικές της ICE: «Ποτέ δεν έχω νιώσει περισσότερο προσβεβλημένος με όλα αυτά που λέγονται για αυτούς τους ανθρώπους».

Η αντίθεση του Γκρέιαμ θα μπορούσε να εμποδίσει την ηγεσία της Γερουσίας από το να προχωρήσει γρήγορα μέσω ομοφωνίας. «Αυτή είναι μια κακή συμφωνία», επέμεινε ο Γκρέιαμ.

Οι νομοθέτες έφυγαν από το Καπιτώλιο χωρίς να ψηφίσουν την Πέμπτη. Ο ηγέτης της μειοψηφίας της Γερουσίας, Τσακ Σούμερ, δήλωσε στους δημοσιογράφους ότι το νομοσχέδιο μπλοκαρίστηκε από τον Γκρέιαμ, προσθέοτντας πως οι Ρεπουμπικανοί «πρέπει να μαζευτούν».

Ερωτηθείς για τις ανησυχίες του Γκρέιαμ, ο Θιούν είπε: «Ελπίζω να μπορέσουμε να επιλύσουμε αυτά τα ζητήματα. Αυτή τη στιγμή, έχουμε εμπόδια και από τις δύο πλευρές, αλλά το αύριο είναι μια άλλη μέρα».

Τι ζητούν οι Δημοκρατικοί - Τα σημεία τριβής

Υπενθυμίζεται πως το αρχικό πακέτο των έξι νομοσχεδίων αναμενόταν να περάσει εύκολα από την άνω Βουλή πριν πράκτορες της Συνοριοφυλακής πυροβολήσουν θανάσιμα τον Άλεξ Πρέτι στη Μινεσότα το περασμένο Σαββατοκύριακο.

Έκτοτε, οι Δημοκρατικοί δήλωσαν απρόθυμοι να στηρίξουν το πακέτο, εφόσον περιλάμβανε το νομοσχέδιο για την Εσωτερική Ασφάλεια, το οποίο εποπτεύει την Υπηρεσία Μετανάστευσης και Τελωνείων (Immigration and Customs Enforcement – ICE) και την Υπηρεσία Τελωνείων και Προστασίας Συνόρων, εκτός αν γίνονταν μεταρρυθμίσεις στις υπηρεσίες αυτές.

Η συμφωνία διαμορφώθηκε αφού οι Δημοκρατικοί μπλόκαραν την προώθηση του αρχικού πακέτου των έξι νομοσχεδίων το πρωί της Πέμπτης, με τη στήριξη και ορισμένων Ρεπουμπλικανών που αψήφησαν την ηγεσία τους για να εκφράσουν παράπονα σχετικά με το πακέτο ή τη διαμορφούμενη συμφωνία με τους Δημοκρατικούς.

Μεταξύ των τελευταίων σημείων τριβής την Πέμπτη ήταν η διάρκεια ενός προσωρινού ψηφίσματος για τη διατήρηση της χρηματοδότησης του DHS, όπως ανέφεραν πολλοί γερουσιαστές. Ενώ οι Δημοκρατικοί επιδίωκαν παράταση δύο εβδομάδων, επιζητώντας μια γρήγορη λύση, οι Ρεπουμπλικανοί πίεζαν για παράταση έως και έξι εβδομάδων. Η παράταση αποσκοπεί στο να δώσει στους διαπραγματευτές επαρκή χρόνο για να καταρτίσουν ένα νέο μέτρο χρηματοδότησης που θα περιλαμβάνει τις μεταρρυθμίσεις των Δημοκρατικών.

«Η δίμηνη παράταση πιθανότατα θα σήμαινε ότι θα χρειαζόμασταν άλλη μία δίμηνη παράταση και ίσως άλλη μία μετά από αυτή», είπε νωρίτερα την Πέμπτη ο Θιούν, αναφερόμενος στο προσωρινό ψήφισμα. «Δεν ξέρω γιατί το κάνουν έτσι».

Η άρση του αδιεξόδου άρχισε να διαφαίνεται αφού ο Σούμερ παρουσίασε την Τετάρτη τις απαιτήσεις των Δημοκρατικών για μεταρρυθμίσεις στην επιβολή της μεταναστευτικής νομοθεσίας.

Μεταξύ των απαιτήσεων, σύμφωνα με τον Σούμερ: το τέλος των περιπολιών χωρίς συγκεκριμένο στόχο, αλλαγές στους κανόνες που διέπουν τη χρήση ενταλμάτων για τη στοχοποίηση μεταναστών, αφαίρεση των μασκών από τους ομοσπονδιακούς πράκτορες και χρήση καμερών σώματος. Οι Δημοκρατικοί πιέζουν επίσης για έναν ενιαίο κώδικα δεοντολογίας και λογοδοσίας, ώστε οι ομοσπονδιακοί πράκτορες να υπόκεινται στις ίδιες πολιτικές χρήσης βίας με τις πολιτειακές και τοπικές αρχές επιβολής του νόμου.

Αν και η συμφωνία της Πέμπτης δεν εξασφαλίζει συμφωνία για τις ίδιες τις μεταρρυθμίσεις, δίνει στους διαπραγματευτές χρόνο να εργαστούν προς έναν συμβιβασμό στο ζήτημα.