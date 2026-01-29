Για όσους βρίσκονται σε Μελέτη και Ήφαιστο Ροδόπης, υπάρχει προειδοποίηση για πιθανή υπερχείλιση ποταμών

Η κακοκαιρία Kristin συνεχίζει το πέρασμά της και πριν από λίγο ήχησε 112 στη Ροδόπη.

Ειδικότερα στο μήνυμα που στάλθηκε στα κινητών των κατοίκων έγραφε «Αν βρίσκεστε στις περιοχές #Μελέτη και #Ήφαιστος της Περιφερειακής Ενότητας #Ροδόπης παραμείνετε σε ετοιμότητα λόγω πιθανής υπερχείλισης παρακείμενων ποταμών».

{https://www.facebook.com/112Greece/posts/pfbid02o8hZMCwu7b6DG6DrKD4djUpsLQc6r3eNvKNXFZr7A2yrekAyWeozXK5eB8TotLbTl}

Σύμφωνα με το xronos.gr συνεργεία της Πολιτικής Προστασίας του Δήμου Κομοτηνής και της Περιφέρειας ΑΜΘ βρίσκονται στο βόρεια τμήματα των χωριών, δημιουργώντας προσωρινά αναχώματα, προκειμένου να αποτραπεί η εισροή υδάτων στους οικισμούς. Νωρίτερα σήμερα απεγκλωβίστηκε φορτηγό από ιρλανδική διάβαση στο Ποντικόρεμα.

ΟΙ ΕΙΔΗΣΕΙΣ ΣΕ 2' Όσα πρέπει να ξέρετε

για να ξεκινήσετε τη μέρα σας. * Με την εγγραφή σας στο newsletter του Dnews, αποδέχεστε τους σχετικούς όρους χρήσης

Φορτηγό «κόλλησε» στην ιρλανδική διάβαση του Ποντικορέματος - Επείγουσα έκκληση της Περιφέρειας Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης

Φορτηγό «κόλλησε» νωρίτερα στην ιρλανδική διάβαση του Ποντικορέματος, η οποία ήταν «φουσκωμένη» εξαιτίας της έντονης νεροποντής, που είχε ως αποτέλεσμα την συγκέντρωση μεγάλου όγκου νερού στο ποτάμι. Στο σημείο έσπευσαν περιπολικά βοηθώντας στον απεγκλωβισμό του οχήματος.

Μάλιστα λόγω των έντονων βροχών που έχουν οδηγήσει σε κατά τόπους πλημμυρικά φαινόμενα η Περιφέρεια Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης καλεί τους πολίτες να είναι ιδιαίτερα προσεκτικοί στις ιρλανδικές διαβάσεις κατά τις επόμενες ημέρες, καθώς είναι σε εξέλιξη έντονα καιρικά φαινόμενα και αυξημένη στάθμη νερού στα ρέματα. Οι οδηγοί θα πρέπει να κινούνται προσεκτικά σε αυτές καθώς υπάρχει κίνδυνος εγκλωβισμού και παράσυρσης ακόμη και μεγαλύτερων οχημάτων, όπως φορτηγά και αγροτικά μηχανήματα.

{https://www.facebook.com/perifereia.amth/posts/pfbid02zxkth8Z1HjuifqJyvcRnrU5JPAjBHeYDsqJr8MRVBqdXNWF8yFc8rKn5eHTrizqWl}

Δείτε εικόνες από το πέρασμα της κακοκαιρίας στη Ροδόπη

{https://www.facebook.com/Messouniaigeiros/posts/pfbid02Pc7uCsXw8smxwGf244QPE2RHFbj6xPV8SLPxe8XH9Wzyj7sdaowgrHH4KKfnnjAsl}





