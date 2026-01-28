Ο πρωθυπουργός της Κροατίας δεν μπήκε καν στον κόπο να διευκρινίσει τους λόγους της άρνησής του.

Αρνητική ήταν και η απάντηση της Κροατίας στον «Ντόναλντ Τραμπ» για το Συμβούλιο Ειρήνης στη Γάζα.

Ο πρωθυπουργός Αντρέι Πλένκοβιτς, χωρίς να αιτιολογήσει την απόφασή του ανακοίνωσε την Τετάρτη, πως η Κροατία δεν θα ενταχθεί στο πολυδιαφημισμένο συμβούλιο του Τραμπ.

«Μετά μια ενδελεχή ανάλυση, η θέση της κυβέρνησης είναι ότι επί του παρόντος η Κροατία δεν θα ενταχθεί στο 'Συμβούλιο Ειρήνης' για πολλούς λόγους», δήλωσε ο Πλένκοβιτς ενώπιον των δημοσιογράφων και πρόσθεσε πως δεν θα διευκρινίσει τους λόγους αυτούς.

Η κροατική κυβέρνηση είχε δηλώσει στο παρελθόν ότι η χώρα είχε προσκληθεί στη δομή της οποίας θα προεδρεύει ο Ντόναλντ Τραμπ και ο Πλένκοβιτς είχε δηλώσει ότι η Κροατία περίμενε την ΕΕ για να λάβει την απόφαση της για το θέμα.

Το Συμβούλιο Ειρήνης, τη σύσταση του οποίου ανακοίνωσε την περασμένη εβδομάδα ο Ντόναλντ Τραμπ στο Παγκόσμιο Οικονομικό Φόρουμ του Νταβός, στην Ελβετία, εντασσόταν αρχικά στο αμερικανικό σχέδιο για τον τερματισμό του πολέμου στον παλαιστινιακό θύλακα της Λωρίδας της Γάζας ωστόσο οι φιλοδοξίες τυ Τραμπ φτάνουν έως και την υποκατάσταση του ΟΗΕ, αιτία ή πρόφαση που χρησιμοποίησαν αρξετές χώρες για να αρνηθούην την πρόσκληση Τραμπ.

