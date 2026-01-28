Σήμερα η δεύτερη πληρωμή για τις συντάξεις Φεβρουαρίου 2026.

Ξεκινάει σήμερα η δεύτερη και τελευταία πληρωμή για τις συντάξεις Φεβρουαρίου 2026 από τον ΕΦΚΑ.

Τα χρήματα για την πληρωμή της 29ης Φεβρουαρίου, όπως γίνεται κάθε φορά, θα εμφανιστούν το απόγευμα της προηγούμενης ημέρας στους λογαριασμούς τους δικαιούχων.

Επομένως τα χρήματα θα φανούν σήμερα 28 Φεβρουαρίου, μετά τις 4 το απόγευμα.

Σύμφωνα με την απόφαση, οι πληρωμές αφορούν τις εξής κατηγορίες:

οι κύριες συντάξεις των πρώην ταμείων μισθωτών (ΙΚΑ-ΕΤΑΜ, Τραπεζών, ΟΤΕ, ΔΕΗ, ΝΑΤ, ΕΤΑΤ, ΕΤΑΠ-ΜΜΕ κ.ά.),

καθώς και οι κύριες και επικουρικές συντάξεις του Δημοσίου.

Το Διοικητικό Συμβούλιο του e-ΕΦΚΑ αποφάσισε επίσης την άμεση επικύρωση των πρακτικών της συνεδρίασης.