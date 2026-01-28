Ο Αραγτσί ισχυρίζεται ωστόσο ότι το Ιράν θα καλωσόριζε μια πυρηνική συμφωνία που είναι «αμοιβαία επωφελής, δίκαιη και ισότιμη».

Το Ιράν έχει «το δάχτυλο στη σκανδάλη», έτοιμο για οποιαδήποτε αμερικανική επίθεση, δήλωσε ο υπουργός Εξωτερικών του Ιράν, Αμπάς Αραγτσί.

Είπε χαρακτηριστικά πως πως οι ένοπλες δυνάμεις της χώρας έχουν «τα δάχτυλά τους στη σκανδάλη για να αντιδράσουν άμεσα και δυναμικά σε οποιαδήποτε επιθετικότητα».

Σε μια ανάρτηση, ο Αραγτσί ισχυρίζεται ότι η χώρα έχει πάρει «πολύτιμα μαθήματα» από τον 12ήμερο πόλεμο του περασμένου Ιουνίου. Αλλά, με ελαφρώς πιο ήπιο τόνο, ισχυρίζεται ότι το Ιράν θα καλωσόριζε μια πυρηνική συμφωνία που είναι «αμοιβαία επωφελής, δίκαιη και ισότιμη».

Αυτό έρχεται μετά την επανάληψη της απειλής συμβούλου του ανώτατου ηγέτη του Ιράν ότι οποιαδήποτε αμερικανική επίθεση στη χώρα θα σήμαινε «την έναρξη ενός πολέμου». Ο Αλί Σαμχανί έγραψε πως «είναι ψευδαίσθηση ένα περιορισμένο χτύπημα. Οποιαδήποτε στρατιωτική δράση από τις ΗΠΑ, από οποιαδήποτε τοποθεσία και σε οποιοδήποτε επίπεδο, θα θεωρηθεί ως η αρχή ενός πολέμου και η απάντηση θα είναι άμεση, ολοκληρωμένη και άνευ προηγουμένου - με στόχο την καρδιά του Τελ Αβίβ και όλους τους υποστηρικτές του επιτιθέμενου».

Αυτή έιναι η τελευταία απειλή από την Τεχεράνη προς τις ΗΠΑ, μετά τις προηγούμενες απειλές ωστόσο του Ντόναλντ τραμπ, που έχουν πυροδοτήσει νέα ένταση στην περιοχή.

Ιρανός αξιωματούχος δήλωσε στο Reuters την περασμένη εβδομάδα ότι οποιαδήποτε επίθεση στη χώρα θα σήμαινε «ολομέτωπο πόλεμο».

Την ίδια ώρα ο υπουργός Εξωτερικών της Τουρκίας, Χακάν Φιντάν δήλωσε πως το Ιράν είναι έτοιμο για διαπραγματεύσεις.

Προειδοποίησε ωστόσο ότι μια επίθεση των ΗΠΑ στο Ιράν θα ήταν «λάθος», και κάλεσε την Ουάσινγκτον και την Τεχεράνη να επιλύσουν τα προβλήματά τους διπλωματικά και σταδιακά. Σε συνέντευξή του στο Al Jazeera, ο Φιντάν ζήτησε περιφερειακή συνεργασία καθώς οι ΗΠΑ συγκεντρώνουν στρατιωτικά μέσα στη Μέση Ανατολή εν μέσω μιας κλιμάκωσης των εντάσεων με το Ιράν.

«Είναι λάθος να ξαναρχίσουμε τον πόλεμο», δήλωσε ο Φιντάν.