Σαουδική Αραβία και ΗΑΕ έχουν διαβεβαώσει το Ιράν ότι δεν θα επιτρέψουν στην Ουάσινγκτον να χρησιμοποιήσει τον εναέριο χώρο τους για οποιαδήποτε επίθεση στην Τεχεράνη.

Κλιμακώνει επικίνδυνα την ένταση στη Μέση Ανατολή ο Ντόναλντ Τραμπ μετά τις νέες ευθείες απειλές προς το Ιράν, ότι αν δεν κάνουν συμφωνία για τα πυρηνικά το χτύπημα θα είναι πολύ ισχυρότερο.

Η αντίδραση του Ιράν ήταν άμεση. Η αποστολή του Ιράν στα Ηνωμένα Έθνη απάντησε το ίδιο προκλητικά, λέγοντας ότι η Τεχεράνη είναι έτοιμη να ανταποδώσει «όπως ποτέ άλλοτε» εάν της ασκήσουν πίεση.

«Την τελευταία φορά που οι ΗΠΑ ενεπλάκησαν σε πολέμους στο Αφγανιστάν και στο Ιράκ, σπατάλησαν πάνω από 7 τρισ. δολάρια και χάθηκαν περισσότερες από 7.000 ζωές Αμερικανών. Το Ιράν είναι έτοιμο για διάλογο, που θα βασίζεται στον αμοιβαίο σεβασμό και τα συμφέροντα - Αλλά αν πιεστεί, θα αμυνθεί και θα ανταποδώσει όπως ποτέ άλλοτε» ανέφερε η ιρανική αντιπροσωπεία.

{https://twitter.com/Iran_UN/status/2016510869677461986}

Νέες απειλές Τραμπ

Σημειώνεται ότι με νέα του ανάρτηση ο Τραμπ προειδοποίησε πως μία «αρμάδα κατευθύνεται προς το Ιράν. Κινείται πολύ γρήγορα και με τεράστια ισχύ, ενθουσιασμό και σκοπό. Είναι ένας μεγαλύτερος στόλος, από αυτόν που στάλθηκε στη Βενεζουέλα, με επικεφαλής το μεγάλο αεροπλανοφόρο Abraham Lincoln. Όπως και με τη Βενεζουέλα, είναι έτοιμη (η αρμάδα), πρόθυμη και ικανή να εκπληρώσει γρήγορα την αποστολή της, με ταχύτητα και βία, εάν χρειαστεί.

ΟΙ ΕΙΔΗΣΕΙΣ ΣΕ 2' Όσα πρέπει να ξέρετε

για να ξεκινήσετε τη μέρα σας. * Με την εγγραφή σας στο newsletter του Dnews, αποδέχεστε τους σχετικούς όρους χρήσης

»Ας ελπίσουμε ότι το Ιράν θα «προσέλθει γρήγορα στο τραπέζι» και θα διαπραγματευτεί μια δίκαιη και ισότιμη συμφωνία - καθόλου πυρηνικά όπλα - μια συμφωνία που θα είναι καλή για όλα τα μέρη. Ο χρόνος τελειώνει, είναι πραγματικά ουσιώδες! Όπως είπα στο Ιράν κάποτε, κάντε μία συμφωνία! Δεν το έκαναν, και υπήρξε η «Επιχείρηση Μεσονύκτιο Σφυρί», μια μεγάλη καταστροφή του Ιράν. Η επόμενη επίθεση θα είναι πολύ χειρότερη! Μην το κάνετε να συμβεί ξανά» απείλησε ο Τραμπ.

Ο Αμερικανός γερουσιαστής Λίντσεϊ Γκράχαμ σε δηλώσεις του στο FOX τόνισε ότι ο Ντόναλντ Τραμπ θα τηρήσει την υπόσχεσή του στον ιρανικό λαό.

«Όταν ο Ντόναλντ Τραμπ υπόσχεται κάτι, το κάνει. Προς τον ιρανικό λαό, ο Πρόεδρος Τραμπ σας στηρίζει», δήλωσε και πρόσθεσε πως «Ελπίζω να μπορέσει να βρει μια συμφωνία για να τερματίσει την αιματοχυσία στο Ιράν, αλλά το Ιράν είναι το μεγαλύτερο κράτος χορηγός της τρομοκρατίας».

Διπλωματικός «πυρετός» στο Ιράν

Σε μια προσπάθεια αποσυμφώρησης το Ιράν έχει προχωρήσει σε τηλεφωνικές επαφές με περιφερειακούς συμμάχους, από τη στιγμή που την Τρίτη ο Τραμπ προεδιοποίησε για μια πανίσχυρη «αρμάδα» που κατευθύνεται ρπς το Ιράν.

Το Ιράν έχει μιλήσει με τη Σαουδική Αραβία, την Αίγυπτο, το Κατάρ και την Τουρκία τις τελευταίες ώρες. Το υπουργείο Εξωτερικών της Αιγύπτου δήλωσε ότι ο κορυφαίος διπλωμάτης της μίλησε με τον ειδικό απεσταλμένο του Τραμπ, Στιβ Γουίτκοφ, προκειμενου να «επιπχειρήσουν την επίτευξη ηρεμίας, ώστε να αποφευχθεί η διολίσθηση της περιοχής σε νέους κύκλους αστάθειας».

Σε όλες τις συνομιλίες, το Ιράν δήλωσε ότι συζήτησε την περιφερειακή σταθερότητα με τις χώρες. Ωστόσο, Τούρκοι αξιωματούχοι εξέφρασαν ανησυχία ότι η επέμβαση στο Ιράν θα μπορούσε να προκαλέσει αστάθεια ή να πυροδοτήσει εισροή προσφύγων.

Την Τρίτη ο Ιρανός πρόεδρος Μασούντ Πεζεσκιάν συνομίλησε με τον πρίγκιπα διάδοχο της Σαουδικής Αραβίας, Μοχάμεντ μπιν Σαλμάν ενώ τόσο η Σαουδική Αραβία όσο και τα ΗΑΕ έχουν δηλώσει ότι δεν θα επιτρέψουν στην Ουάσινγκτον να χρησιμοποιήσει τον εναέριο χώρο τους για οποιαδήποτε επίθεση στην Τεχεράνη.

Σε ανακοίνωσή του μετά την τηλεφωνική επικοινωνία με τη Σαουδική Αραβία, το υπουργείο Εξωτερικών του Ιράν φάνηκε να προειδοποιεί τις ΗΠΑ, πως «Και οι δύο πλευρές προειδοποίησαν για τις σοβαρές συνέπειες οποιασδήποτε κλιμάκωσης των εντάσεων στην περιοχή για την περιφερειακή ειρήνη και σταθερότητα, τονίζοντας την κοινή ευθύνη όλων των χωρών της περιοχής και τις κοινές τους προσπάθειες για τη διατήρηση της σταθερότητας και της ασφάλειας στην περιοχή».

Χαμενεΐ: Ο Θεός είναι αρκετός

Εν μέσω αυξανόμενων φόβων για αμερικανικό πλήγμα, το γραφείο του Ανώτατου Ηγέτη του Ιράν, Αλί Χαμενεΐ, δημοσίευσε την Τετάρτη ένα οκτάλεπτο βίντεο με τίτλο «Ο Θεός είναι αρκετός», στο οποίο συγκεντρώνει ομιλίες από προηγούμενες δεκαετίες, στις οποίες προτρέπει το κοινό να μην φοβάται.

«Δεν υπάρχει λόγος πανικού» τονίζει σε μία κατευναστική απόπειρα.

{https://twitter.com/IranIntl_En/status/2016545374706552867}

Ο αρχηγός του επιτελείου του στρατού του Ιράν προειδοποίησε ότι η χώρα είναι «πάντα έτοιμη να αντιμετωπίσει οποιαδήποτε απειλή». Ο υποναύαρχος Χαμπιμπολά Σαγιάρι σύμφωνα με δημοσιεύματα στα κρατικά μέσα ενημέρωσης της χώρας, είπε πως «Ο στρατός της Ισλαμικής Δημοκρατίας του Ιράν είναι πάντα έτοιμος να αντιμετωπίσει οποιαδήποτε απειλή και αν συμβεί, ο εχθρός σίγουρα θα υποφέρει πολύ». Προειδοποίησε επίσης για οποιαδήποτε «επίδειξη δύναμης» των ΗΠΑ.

Αιχμηρός και ο Μερτς

Την ίδια ώρα και ο Γερμανός καγκελάριος Φρίντριχ προχώρησε σε αιχμηρά σχόλια λέγοντας πως οι «μέρες της ιρανικής κυβέρνησης είναι μετρημένες»

«Ένα καθεστώς που μπορεί να διατηρήσει την εξουσία μόνο μέσω της απόλυτης βίας και της τρομοκρατίας εναντίον του ίδιου του πληθυσμού του: οι μέρες του είναι μετρημένες», δήλωσε χαρακτηριστικά ο Μερτς για την κυβέρνηση του Ιράν. «Θα μπορούσε να είναι θέμα εβδομάδων, αλλά αυτό το καθεστώς δεν έχει καμία νομιμοποίηση να κυβερνά τη χώρα» είπε και εξέφρασε επίσης την υποστήριξή του στην πίεση της Ιταλίας να χαρακτηρίσει η Ευρωπαϊκή Ένωση το Σώμα των Φρουρών της Ισλαμικής Επανάστασης του Ιράν ως τρομοκρατική οργάνωση.

Με πληροφορίες του Al Jazeera/Sky News/iranintl