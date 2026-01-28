Σε ισχύ φαίνεται να τίθεται το ειρηνευτικό σχέδιο για τον τερματισμό των συγκρούσεων στον παλαιστινιακό θύλακα.

Την πρόθεσή της να προχωρήσει άμεσα σε μεταβίβαση της διακυβέρνησης της Λωρίδας της Γάζας δηλώνει η Χαμάς, θέτοντας ωστόσο ως βασική προϋπόθεση το πλήρες άνοιγμα της μεθοριακής διάβασης της Ράφα, στα σύνορα με την Αίγυπτο.

Όπως ανέφερε σήμερα εκπρόσωπος της ισλαμιστικής παλαιστινιακής οργάνωσης, οι διαδικασίες για την παράδοση της διοίκησης έχουν ήδη δρομολογηθεί. «Τα πρωτόκολλα έχουν ετοιμαστεί, οι φάκελοι έχουν ολοκληρωθεί και ανατέθηκε σε επιτροπές η επιχείρηση , ώστε να έχουμε την πλήρη παράδοση της διακυβέρνησης της Λωρίδας της Γάζας, σε όλους τους τομείς» στην Εθνική Επιτροπή που συγκροτήθηκε στο πλαίσιο του αμερικανικού σχεδίου για τον τερματισμό του πολέμου, δήλωσε ο Χάζεμ Κάσεμ.

Σύμφωνα με τον ίδιο, για να καταστεί εφικτή η εφαρμογή της συμφωνίας, θα πρέπει τα μέλη της Επιτροπής να έχουν απρόσκοπτη πρόσβαση στη Λωρίδα της Γάζας. Όπως τόνισε, αυτό προϋποθέτει να ανοίξει εκ νέου πλήρως η διάβαση της Ράφα και προς τις δύο κατευθύνσεις, «χωρίς ισραηλινά εμπόδια».

{https://x.com/MOSSADil/status/2016539509089812873}