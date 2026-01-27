Το τελευταίο πράγμα που θέλει το Ισραήλ τώρα είναι εκλογές, είπε ο Μπενιαμίν Νετανιάχου.

Ο Μπενιαμίν Νετανιάχου απέκλεισε το ενδεχόμενο για ανοικοδόμηση της Γάζας αν δεν υπάρξει πρώτα αφοπλισμός της Χαμάς.

Μιλώντας σε συνέντευξη Τύπου στην Ιερουσαλήμ, ο πρωθυπουργός του Ισραήλ είπε ότι πάντα πίστευε ότι «μπορούσαμε και θα φέρουμε όλους τους ομήρους μας σπίτι» ενώ αναφέρθηκε και στο ενδεχόμενο εκλογών.

Ξεκαθάρισε ότι «το τελευταίο πράγμα» που χρειάζεται αυτή τη στιγμή το Ισραήλ είναι η διεξαγωγή εκλογών». Ερωτηθείς αν πιστεύει ότι το νομοσχέδιο Haredi και το νομοσχέδιο για τον κρατικό προϋπολογισμό θα περάσουν στη δεύτερη και τρίτη ανάγνωσή τους και ότι οι εκλογές θα διεξαχθούν εντός του χρονοδιαγράμματος, ο Νετανιάχου απάντησε πως αυτή είναι φιλοδοξία και η ελπίδα του. «Και νομίζω ότι όλοι γνωρίζουν σε τι ευαίσθητη και ασυνήθιστη κατάσταση βρισκόμαστε. Το τελευταίο πράγμα που χρειάζεται το Ισραήλ σε αυτή την κατάσταση είναι εκλογές. Χρειαζόμαστε σταθερότητα και δεν χρειάζεται να το ξεκαθαρίσω αυτό - είναι κατανοητό. Ελπίζω ότι όλοι θα κατανοήσουν την εθνική ευθύνη που απαιτείται αυτή τη στιγμή. Αυτό είναι το μόνο που μπορώ να σας πω», είπε.

Σύμφωνα με το νόμο, οι εθνικές εκλογές πρέπει να διεξαχθούν μέχρι τα τέλη Οκτωβρίου του τρέχοντος έτους. Εάν ο προϋπολογισμός δεν εγκριθεί ή η Κνεσέτ διαλυθεί, θα διεξαχθούν εκλογές νωρίτερα.

Σε ερώτημα δημοσιογράφου αν πιστεύει ότι η ομαλοποίηση με τη Σαουδική Αραβία είναι δυνατή στο εγγύς μέλλον, δεδομένης της στροφής του Ριάντ προς την Τουρκία και το Κατάρ και της απομάκρυνσης από τα ΗΑΕ είπε ότι δεν επιθυμεί να είναι αναλυτής των Σαουδαράβων, αλλά παρακολουθεί στενά τέτοιες εξελίξεις.

ΟΙ ΕΙΔΗΣΕΙΣ ΣΕ 2' Όσα πρέπει να ξέρετε

για να ξεκινήσετε τη μέρα σας. * Με την εγγραφή σας στο newsletter του Dnews, αποδέχεστε τους σχετικούς όρους χρήσης

«Περιμένουμε από οποιονδήποτε θέλει ομαλοποίηση ή ειρήνη μαζί μας να μην συμμετέχει σε προσπάθειες που καθοδηγούνται από δυνάμεις ή ιδεολογίες που θέλουν το αντίθετο της ειρήνης», είπε ο Νετανιάχου.

Τέτοιες προσπάθειες «απορρίπτουν τη νομιμότητα του Κράτους του Ισραήλ και τροφοδοτούν κάθε είδους δυνάμεις που επιτίθενται στο Κράτος του Ισραήλ. Θα ήμουν ευτυχής να έχουμε μια συμφωνία ομαλοποίησης με τη Σαουδική Αραβία», υπό την προϋπόθεση ότι «επιθυμούν ομαλοποίηση και ειρήνη με ένα ασφαλές και ισχυρό Ισραήλ» πρόσθεσε.

Μεταξύ άλλων ο Νετανιάχου αρνήθηκε να σχολιάσει αναφορές ότι οι ΗΠΑ βρίσκονται σε έμμεση επαφή με το Ιράν μέσω Αράβων μεσολαβητών σχετικά με την εξεύρεση διπλωματικής λύσης στο πυρηνικό του πρόγραμμα. «Οι ΗΠΑ βρίσκονται σε συνεχή επαφή μαζί μας», είπε από την Ιερουσαλήμ ο Νετανιάχου «Δεν θέλω να καθορίζω εγώ στον Πρόεδρο Τραμπ τι θα κάνει ή τι δεν θα κάνει. Το αν μιλάει ή δεν μιλάει. Αυτές είναι δικές του αποφάσεις. Είμαστε πλήρως ενημερωμένοι», δήλωσε.

Με πληροφορίες του Times of Israel