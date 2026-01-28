Μία ακόμη αποχώρηση έρχεται απόψε στο νέο επεισόδιο του Survivor! Ποιος θα αποχαιρετήσει τον τίτλο και το έπαθλο;

Ύστερα από την χθεσινή αναμέτρηση στο Survivor, η Φωτεινή Καλεύρα, ολοκλήρωσε την λίστα των παιχτών που είναι υποψήφιοι προς αποχώρηση για αυτή την εβδομάδα.

Απόψε «Αθηναίοι» και «Επαρχιώτες», έρχονται αντιμέτωποι με ένα απαιτητικό αγώνισμα.

Σύμφωνα με τα όσα προβλήθηκαν εχθές, οι ρήξεις στην μπλε ομάδα είναι πλέον εμφανείς, ενώ οι κόκκινοι φαίνεται πως ακολουθούν τον ίδιο δρόμο με τις εντάσεις να αυξάνονται.

Ο Gio επιστρέφει στην καλύβα με την παρουσία του να δημιουργεί ανάμεικτα συναισθήματα: μερικοί χαίρονται, άλλοι δυσανασχετούν.

Ο Χρήστος Μυλωνάς, η Δήμητρα Λιάγγα, η Φανή Παντελάκη και η Φωτεινή Καλεύρα, έχουν στραμμένο το βλέμμα προς την αναμέτρηση και την ψηφοφορία του κοινού. Ποιος είναι εκείνος που θα αποχωρήσει;

Survivor: Ένταση στην καλύβα των «Αθηναίων»

Εχθές ο Γιώργος Λιανός, έφερε ορισμένα νέα στους παίχτες και των δύο ομάδων, καθώς ανακοίνωση την αναγκαστική αποχώρηση του Γιάννη Στίνη, αλλά και την επιστροφή του Gio στο παιχνίδι και την καλύβα.

Η Μαντίσα, με αφορμή τα νέα δεδομένα σχολίασε την κατάσταση: «Χάρηκα πάρα πολύ, νομίζω φάνηκε… Μου ανέβηκε κατευθείαν η διάθεση. Αρχικά, δεν πιστεύω ότι χάρηκε όλη η ομάδα που επέστρεψε ο Gio. Τώρα που γύρισε θα μπουν άλλου κανόνες, θα έχει θέση, θα τον ακούν, δεν θα μπορούμε να του πηγαίνουμε κόντρα… Στον Gio δεν πας εύκολα κόντρα…».

Την ίδια ώρα, στην κόκκινη ομάδα, οι εντάσεις ανάμεσα στις γυναίκες φαίνεται να είναι συνεχείς. Η Κέλλυ, η Μαντίσα και η Βασιλική βρίσκονται στο επίκεντρο, γεγονός που καλούνται να αφήσουν πίσω τους, καθώς απόψε θα πρέπει να επικεντρωθούν στον στίβο μάχης και στο έπαθλο.

