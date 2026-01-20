Τι κλίμα επικρατεί στις δύο ομάδες του Survivor, λίγο πριν από τον επόμενο αγώνα «ασυλίας»;

Το προηγούμενο επεισόδιο του Survivor, έληξε με έντονους πανηγυρισμούς για την ομάδα των «Επαρχιωτών» και μία ακόμη ήττα για τους «Αθηναίους». Το αποτέλεσμα, έφερε τους κόκκινους αντιμέτωπους με την ψηφοφορία, από την οποία προέκυψε πως ο Γιάννης Στίνης, θα πρέπει να παλέψει για την θέση του στο ριάλιτι επιβίωσης.

Στο συμβούλιο, οι εντάσεις κορυφώθηκαν ενώ πλέον φαίνεται πως οι περισσότερες κόντρες έχουν δημιουργηθεί μεταξύ των δύο ομάδων. Παράλληλα, ο Gio Kay εχθές απουσίαζε από τα αγωνίσματα και το συμβούλιο για λόγους υγείας, κάτι το οποίο σχολιάστηκε σήμερα από τους Μπλε, καθώς όπως ανέφερε δεν υπήρχε ένταση.

Survivor: Οι εντάσεις λίγο πριν από τον αγώνα ασυλίας

Σήμερα λοιπόν, Τρίτη 20 Ιανουαρίου, η κάθε ομάδα στην καλύβα της, έκρινε τις συμπεριφορές των αντιπάλων της και τα όσα έγιναν στο συμβούλιο. Αντίστοιχα, ο Γιάννης Στίνης, ως υποψήφιος προς αποχώρηση, εξέφρασε την άποψή του για το αποτέλεσμα, τονίζοντας πως από την συμπεριφορά των συμπαικτών του είχε καταλάβει ότι θα ψηφιστεί:

«Βγήκα υποψήφιος, το περίμενα, δεν περίμενα το παμψηφεί, αλλά σε όλες τις ψηφοφορίες, ρωτάμε τη γνώμη τους. Ρωτάω σαν άποψη. Εχθές που ρώτησα 2 – 3 άτομα, πέταγαν το μπαλάκι στην κερκίδα... Εκεί κατάλαβα ότι είχε συσπειρωθεί μία ομαδική δύναμη εναντίον μου. Ένιωσα μία έντονη αλλαγή από τη Βασιλική και κυρίως από τον Άλεξ. Με τον Άλεξ στην αρχή ήμασταν πολύ κοντά.. Κάποια στιγμή ήθελε να πάρει μία αρχηγική στάση και του έδωσα το πάτημα να το κάνει…», ανέφερε χαρακτηριστικά.

Στην καλύβα των «Επαρχιωτών» η μέρα ξεκίνησε με τους παίχτες να αναζητούν τρόπο για να ανάψουν την φωτιά, ενώ αμέσως μετά η Φωτεινή, εξέφρασε την άποψή της σχετικά με το συμβούλιο που προηγήθηκε: «Στο χθεσινό συμβούλιο, ευτυχώς έλειπε ο Gio, οπότε δεν υπήρχε τόσο πολύ ειρωνεία, βέβαια είχαμε το Δημήτρη να συμπληρώνει…».

Παράλληλα, ο Μιχάλης Σηφάκης, στο νησί, έκρινε τη συμπεριφορά των αντιπάλων τους, ενώ ο Χρήστος Μυλωνάς αναφέρθηκε και εξήγησε το τι συνέβη μεταξύ του ιδίου και του Δημήτρη Θεοδωρόπουλου: «Η ιστορία ξεκίνησε όταν η Βασιλική είπε ότι στους πανηγυρισμούς κάναμε άσχημες χειρονομίες… Στον δικό μου πανηγυρισμό, εγώ δεν εκφράστηκα με αυτό τον τρόπο γιατί ήθελα να δείξω έναν σεβασμό σε κάποιους ανθρώπους που ανέφερε… Πιο πολύ με ενόχλησε όταν ξεκαθάρισα.. ειπώθηκε η ατάκα ότι θέλω να κάνω εντύπωση».

Αντίστοιχα, η Κέλλυ, από την πλευρά των «Αθηναίων» εξέφρασε στην κάμερες τα έντονα συναισθήματά της: «Έχω ξυπνήσει με πολλά νεύρα σήμερα, ίσως με βοηθήσει στον αγώνα. Έχω τρελαθεί, γιατί ουσιαστικά με κατηγόρησαν για κάτι που δεν έκανα, όταν φτάσαμε στην παραλία το βράδυ, σε μεγάλη ένταση με την απέναντι ομάδα…».

«Σε ότι αφορά τον Χρήστο, ωραίος έκανε το show του, είπες 1, 2, 3, που δεν συνάδουν με τα όσα έλεγες την προηγούμενη ημέρα… έβαλε μπροστά δύο συγγενείς του που έχουν φύγει από τη ζωή… Αυτές οι γελοιότητες, αυτά είναι… Είμαστε πάρα πολύ εκνευρισμένοι με αυτό που έκανε…», τόνισε ο Δημήτρης Θεοδωρόπουλος, με την συζήτηση να συνεχίζεται και με την υπόλοιπη ομάδα του.

