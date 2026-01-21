Ποιος παίχτης είναι ο επόμενος που αποχωρεί από το Survivor 2026;

Με την ήττα και την διάσπαση των «Επαρχιωτών» ολοκληρώθηκε το χθεσινό επεισόδιο Survivor, μία συνθήκη που έφερε στο προσκήνιο έναν επιπλέον υποψήφιο και εντάσεις μέσα στην ομάδα.

Ειδικότερα, το βράδυ της Τρίτης 20 Ιανουαρίου, οι «Αθηναίοι» κατάφεραν να σημειώσουν την δεύτερη νίκη τους για το φετινό ριάλιτι, ένα αποτέλεσμα που έθεσε τους μπλε σε διαδικασία ψηφοφορία.

Ο Σταύρος Φλώρος και η Φωτεινή Καλεύρα, συγκέντρωσαν τις περισσότερες ψήφους και έτσι θα πρέπει να αγωνιστούν για την παραμονή τους στον Άγιο Δομίνικο, ενώ από τις προηγούμενες ψηφοφορίες η Ελένη Ζαράγγα και ο Γιάννης Στίνης ολοκληρώνουν την τετράδα.

Survivor: Εντάσεις, αγωνίσματα και έπαθλα

Σύμφωνα λοιπόν με τις τελευταίες εξελίξεις οι «Επαρχιώτες», παρά το γεγονός ότι δήλωναν ομάδα, έχουν διασπαστεί σε δύο υποομάδες με πολλούς από τους παίχτες να δηλώνουν πως πλέον θα παλεύουν μόνο για τον εαυτό τους και όχι για το σύνολο.

Παρ’ όλα αυτά, τα ποσοστά δεν είναι υπέρ τους καθώς οι τρεις εκ των τεσσάρων υποψηφίων ανήκουν στην ομάδα των μπλε.

Οι εντάσεις όμως δεν έμειναν στο συμβούλιο, αλλά μεταφέρθηκαν και στην καλύβα των «Επαρχιωτών», όταν γύρω από τη φωτιά ο κάθε ένας προσπαθούσε να υπερασπιστεί τον εαυτό του και να υποδείξει εκείνον που – κατά τη γνώμη του – ευθύνεται για τη διάσπαση της ομάδας.

Ο Μάνος πρώτος ανέφερε χαρακτηριστικά: «Πιστεύω ότι αυτό που γινόταν εχθές, ερχόταν. Το είπα στο Μιχάλη και λίγο πριν ξεκινήσει η ψηφοφορία. Δεν είχα δει όμως το ποιοι θα είναι αυτοί».

Με τη σειρά του, ο Σταύρος όντας υποψήφιος προς αποχώρηση σημείωσε: «Το συμβούλιο δεν πήγε όπως το περίμενα, είχα κάτι διαφορετικό στο μυαλό μου από την μισή ομάδα».

«Έχω αποδεχτεί την ψηφοφορία, από την αρχή του παιχνιδιού ήξερα ότι κάποια στιγμή θα ψηφιστώ, αλλά ο Σταύρος έβγαλε έναν χαρακτήρα που δεν μου άρεσε καθόλου. Ήταν εριστικός, καλό είναι να ψηφιζόμαστε για να βγαίνουν αυτοί οι χαρακτήρες», σημείωσε χαρακτηριστικά η Φωτεινή, η οποία θα πρέπει και εκείνη να παλέψει για τη θέση της στο ριάλιτι.

{https://exchange.glomex.com/video/v-dfuj9iyc5ifd?integrationId=40599y14juihe6ly}

Από την άλλη πλευρά, η Ιωάννα Δεσύλλα αποκάλυψε: «Ήμουν ένα από τα άτομα που ψήφισα τον Σταύρο, ο λόγος ήταν ότι αγωνιστικά, για εμένα, είναι αδύναμο. Έχει φέρει τρεις νίκες; Και όπως είπα είναι και για την καλύβα, φαίνεται αδύναμος και εκεί. Δεν μπορώ να έχω έναν άνθρωπο που κοιμάται όλη μέρα, δεν κάνει τίποτα, τον ταΐζουμε…». Παρ’ όλα αυτά, ο Μιχάλης Σηφάκης, φάνηκε να υπερασπίζεται τον Σταύρο.

Σύμφωνα λοιπόν με το απόσπασμα, οι «Επαρχιώτες» φαίνεται να έχουν διασπαστεί, ενώ οι φωνές και οι εντάσεις συνεχίστηκαν κατά τη διάρκεια της νύχτας.

{https://exchange.glomex.com/video/v-dfujw4mg7eft?integrationId=40599y14juihe6ly}

Η Ιωάννα την επόμενη ημέρα, μιλώντας με την υπόλοιπη ομάδα ανέφερε: «Είμαι ξενερωμένη… Περιμένω μία συγγνώμη για τους χαρακτηρισμούς του Σταύρου».

Αντίστοιχα, στην ομάδα των «Αθηναίων», τα σχόλια πέφτουν «βροχή» για τα όσα έλαβαν χώρα το προηγούμενο βράδυ στο συμβούλιο.

«Εχθές έγινε στο συμβούλιο ό,τι είχε πει ο Δημητράκης που είχα πει ότι στην δεύτερη ψηφοφορία θα γίνει μύλος…», σημείωσε αρχικά ο Δημήτρης, ενώ η Μαντίσα συμπλήρωσε:

{https://exchange.glomex.com/video/v-dfuk1xcs2k61?integrationId=40599y14juihe6ly}

{https://exchange.glomex.com/video/v-dfukfp0e0jp5?integrationId=40599y14juihe6ly}

«Στην ψηφοφορία εχθές, πιστεύαμε όλοι ότι θα βγει ο Χρήστος και η Φωτεινή, αγωνιστικά… Τελικά, έγινε κάτι που δεν περίμενε κανείς και βγάλανε τον Σταύρο…».

{https://exchange.glomex.com/video/v-dfukhv0myh1l?integrationId=40599y14juihe6ly}