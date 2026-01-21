Ο Γιώργος κατάφερε να επιστρέψει στο MasterChef και κατάφερε να κερδίσει την λευκή ποδιά.

Το MasterChef 10 είναι γεγονός και αναμένεται να είναι γεμάτο ανατροπές, απαιτητικές δοκιμασίες και αυξημένο ανταγωνισμό.

Σήμερα λοιπόν, Τετάρτη 21 Ιανουαρίου, είναι η τέταρτη ημέρα των auditions και οι τρεις κριτές άρχισαν να δοκιμάζουν διαδοχικά τα πιάτα των υποψήφιων διαγωνιζόμενων.

Ανάμεσά τους βρέθηκε και ο Γιώργος από την Δανία, ο οποίος δήλωσε συμμετοχή για δεύτερη φορά στο MasterChef, επιστρέφοντας όχι μόνο για να παρουσιάσει ένα νέο πιάτο, αλλά και για να διεκδικήσει εκ νέου μία θέση στο παιχνίδι.

Ο Λεωνίδας Κουτσόπουλος, ο Πάνος Ιωαννίδης και ο Σωτήρης Κοντιζάς, δεν τον αναγνώρισαν αρχικά, ωστόσο κατά τη διάρκεια της συζήτησης, ο ίδιος τους αποκάλυψε πως στο παρελθόν είχε φτάσει μέχρι την διαδικασία των bootcamp.

Πιο ώριμος μαγειρικά και με εμφανή διάθεση για δουλειά και εξέλιξη, παρουσίασε το πιάτο του, λέγοντας μάλιστα πως εάν δεν καταφέρει να μπει στο διαγωνισμό, θα μπορούσε να αφήσει το βιογραφικό του στους τρεις κριτές.

Τελικά η συνταγή του τον δικαίωσε, χαρίζοντάς του για δεύτερη φορά μια θέση στο παιχνίδι!

{https://www.youtube.com/watch?v=xhKJJf08QsI}