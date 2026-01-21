Ο leroybroughtflowers συμμετέχει στον εθνικό τελικό της Eurovision με το τραγούδι «SABOTAGE!».

Ο leroybroughtflowers που συμμετάσχει στον εθνικό τελικό της Eurovision με το τραγούδι «SABOTAGE!», βρέθηκε καλεσμένος το απόγευμα της Τετάρτης 21 Ιανουρίου στην εκπομπή «Στούντιο 4» της ΕΡΤ, όπου και παραχώρησε μία εφ’ όλης της ύλης συνέντευξη στους οικοδεσπότες του, την Νάνσυ Ζαμπέτογλου και τον Θανάση Αναγνωστόπουλο.

Ο διαγωνιζόμενος, κατά τη διάρκεια της συζήτησης αναφέρθηκε στην μουσική, το τραγούδι και το είδος που εκπροσωπεί ως καλλιτέχνης, ενώ έκανε και μία αναδρομή στο παρελθόν, στην περίοδο που έκανε τα πρώτα του βήματα στο πεντάγραμμο.

Παράλληλα, μίλησε για το τραγούδι – πρόταση στον εθνικό τελικό του διαγωνισμού.

«Με τη μουσική ασχολούμαι από τα οκτώ. Κλασικό πιάνο, μετά τραγούδι. Εκεί στα 12-13 ξεκίνησα να γράφω. Όταν ήμουν 20 πήγα στην Αγγλία να σπουδάσω μουσική. Θεώρησα ότι η Αγγλία ήταν μία πολύ καλή ευκαιρία για μένα. Αφού αποφοίτησα, πήγα στο Λονδίνο για να κυνηγήσω δουλειές. Είμαι σε ένα πρότζεκτ με άλλους καλλιτέχνες. Δημιουργήσαμε ένα άλμπουμ...», ανέφερε αρχικά μιλώντας για την καριέρα του στη μουσική και τα επόμενα επαγγελματικά του βήματα.

Όσον αφορά το τραγούδι «SABOTAGE!», διευκρίνισε πως δεν το έγραψε με σκοπό να το παρουσιάσει στην Eurovision, αλλά για τη δημιουργία του πρώτου του άλμπουμ:

«Αυτό το τραγούδι το είχα γράψει έτσι και αλλιώς και ηχογραφήσει γιατί φτιάχνω τον πρώτο μου δίσκο και ανήκει σε αυτόν. Σκεφτόμουν πολύ πώς θα μπορούσε να στηθεί αυτό το τραγούδι σκηνικά. Είχα κάτι πολύ συγκεκριμένο στο μυαλό μου και ήθελα να το στείλω. Είναι ένα τραγούδι κάπως αυθύπαρκτο, δεν το έγραψα για τη Eurovision. Αυτός είναι ο ήχος μου αυτή τη στιγμή και ένιωσα ότι θέλω να προβληθώ με αυτόν τον ήχο».

Τέλος, για τη συμμετοχή στον θεσμό του μουσικού διαγωνισμού τόνισε: «Είναι μία επιβεβαίωση. Δεν το περίμενα, δεν το είχα δεδομένο. Ήρθε το τηλεφώνημα πολύ ξαφνικά. Είναι μία πολύ όμορφη επιβεβαίωση επειδή έχω ακούσει ότι η μουσική που κάνω ξενίζει για τα ελληνικά δεδομένα».

{https://exchange.glomex.com/video/v-dfudxh6o4xtt?integrationId=40599y14juihe6ly}