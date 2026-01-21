Στην μητρότητα και την περίοδο της εγκυμοσύνης της αναφέρθηκε η Μπέσσυ Αργυράκη.

Καλεσμένη στην διαδικτυακή εκπομπή «Rainbow Mermaids» βρέθηκε η Μπέσσυ Αργυράκη όπου και παραχώρησε μία εφ’ όλης της ύλης συνέντευξη.

Κατά τη διάρκεια της συζήτησης και μεταξύ άλλων, η γνωστή τραγουδίστρια αναφέρθηκε στην περίοδο της πρώτης της εγκυμοσύνης, στην αντίδραση που είχε τότε ο σύντροφός της, Λευτέρης Νικολιζάς, αλλά και στην ανάγκη της να βιώσει το αίσθημα της μητρότητας.

Παράλληλα, δεν δίστασε να παραδεχτεί πως για μεγάλο χρονικό διάστημα είχε αποφασίσει να «βάλει στην άκρη» την καριέρα της για την οικογένεια, ενώ αναφέρθηκε και στον τρόπο με τον οποίο εξελίχθηκαν τα πράγματα με τον σύντροφό της.

Όσα ανέφερε η Μπέσσυ Αργυράκη

«Για ένα μεγάλο διάστημα είχα αφήσει την καριέρα μου για τη μητρότητα. Το ήθελα πάρα πολύ να γίνω μαμά. Βέβαια το πρώτο παιδί μας, ο Άγγελος, ήρθε πολύ σύντομα. Στους τρεις μήνες γνωριμίας με τον άντρα μου. Και δεν ήταν εύκολο, αλλά ένιωθα ότι ήθελα να γίνω μαμά», εξομολογήθηκε αρχικά η Μπέσσυ Αργυράκη.

Με αφορμή μάλιστα αυτό, αναφέρθηκε στην αντίδραση που είχε ο σύζυγός της όταν του ανακοίνωσε την εγκυμοσύνη της: «Στην αρχή δυσανασχέτησε ο κύριος Νικόλιζας. Σου λέει τώρα ακόμη δεν γνωριστήκαμε, άσε να σε γνωρίσω καλύτερα. Εγώ όμως ήθελα να το κρατήσω αυτό το παιδί. Δεν ήθελα να το αφήσω. Ένιωθα την ανάγκη να γίνω μαμά».

Και συνέχισε για να αναφερθεί στην εξέλιξη των πραγμάτων: «Το μητρικό φίλτρο είχε ξεχυθεί από μέσα. Τελικά, το κρατήσαμε, μετά το δέχτηκε και ο άντρας μου και μου είπε κάποια στιγμή ότι ναι, και εγώ το σκέφτηκα, μετά από ένα ταξίδι στην Αυστραλία που πήγα και δεν μου απαντούσε. Δεν μου απαντούσε και λέω πάει τελείωσε, εγώ να τον παίρνω και να μη μου απαντάει, λέω μάλλον λέω δεν το θέλει τελικά…».

Τέλος, αναφέρθηκε στον μπαμπά της για να εξηγήσει τον τρόπο με τον οποίο στην απόφαση να γίνει μητέρα: «Ο πατέρας μου ο οπισθοδρομικός κατά τ’ άλλα, με έπιασε ιδιαιτέρως και μου λέει: «Ξέρω τι συμβαίνει. Να ξέρεις ότι έχεις τη στήριξή μας». Τελικά, μόλις γύρισα από το ταξίδι το ξανασκέφτηκε και συμφώνησε στο να προχωρήσουμε».

