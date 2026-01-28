Ο Αλί Ακμπάρ από το Πακιστάν έφτασε ως παράνομος μετανάστης στη Γαλλία το 1973.

Για πάνω από πέντε δεκαετίες, ο 73χρονος Αλί Ακμπάρ, από το Πακιστάν σαρώνει τους δρόμους του Παρισιού για να παραδώσει τις καθημερινές εφημερίδες. Την Τετάρτη ήρθε η ώρα να τον τιμήσει ο πρόεδρος της Γαλλίας, Εμανουέλ Μακρόν.

Ο 73χρονος θεωρείται ότι είναι ο τελευταίος εφημεριδοπώλης της Γαλλίας και την Τετάρτη σε μία ειδική τελετή στο Μέγαρο των Ηλυσίων, ο πρόεδρος της Γαλλίας, τον περιέγραψε ως τον «πιο Γάλλο των Γάλλων» καθώς τον έχρισε ιππότη του Εθνικού Τάγματος της Λεγεώνας της Τιμής σε αναγνώριση της εξέχουσας προσφοράς του στη χώρα.

«Είστε η προφορά του έκτου διαμερίσματος, η φωνή του γαλλικού τύπου τα πρωινά της Κυριακής. Και κάθε δεύτερη μέρα της εβδομάδας άλλωστε», είπε ο Μακρόν. «Μια ζεστή φωνή που, κάθε μέρα για πάνω από 50 χρόνια, αντηχεί στις βεράντες του Σεν Ζερμέν, ανοίγοντας τον δρόμο ανάμεσα στα τραπέζια των εστιατορίων».

Την Τετάρτη, ο Μακρόν επαίνεσε το ταξίδι που είχε οδηγήσει τον Ακμπάρ στο Μέγαρο των Ηλυσίων. «Πριν γίνεις σύμβολο της παριζιάνικης ζωής, μεγάλωσες στο Πακιστάν, στους δρόμους του Ραβαλπίντι. Ως παιδί έπρεπε να αντιμετωπίσεις τα χειρότερα: φτώχεια, καταναγκαστική εργασία, βία. Ονειρεύεσαι μόνο ένα πράγμα: να φύγεις. Να ξεφύγεις από τη φτώχεια, να λάβεις εκπαίδευση. Να κερδίσεις αρκετά χρήματα για να αγοράσεις στη μητέρα σου ένα όμορφο σπίτι», είπε ο Μακρόν. «Διασχίζεις το Αφγανιστάν, το Ιράν, την Τουρκία, την Ελλάδα. Βιώνεις τη ζωή ως παράνομος μετανάστης, την ένδεια και τον συνεχή φόβο. Αλλά επιμένεις».

Πριν από την τελετή, ο Ακμπάρ είπε ότι ήταν τιμή του να λάβει τη διάκριση. Δήλωσε στο Franceinfo ότι ήταν ένα βάλσαμο για τις πολλές πληγές που είχε συσσωρεύσει στη ζωή του.

Παρόλα αυτά, είπε ότι δεν σκοπεύει να εγκαταλείψει την πώληση εφημερίδων, επιμένοντας ότι θα συνεχίσει να κάνει ζιγκ-ζαγκ στους δρόμους και τα καφέ της πόλης όσο έχει την ενέργεια. «Η συνταξιοδότηση θα πρέπει να περιμένει μέχρι το νεκροταφείο», αστειεύτηκε.

«Αν ήταν για τα χρήματα θα έκανα κάτι άλλο»

Μιλώντας στο Reuters τον Αύγουστο, ο Ακμπάρ είχε τονίσει την απόλαυση που ένιωθε περπατώντας στο Παρίσι κάθε μέρα. «Είναι αγάπη», είχε πει καθώς διέσχιζε τα πλακόστρωτα δρομάκια του Σεν Ζερμέν ντε Πρε. «Αν ήταν για τα χρήματα, θα μπορούσα να κάνω κάτι άλλο. Αλλά περνάω υπέροχα με αυτούς τους ανθρώπους».

Γεννημένος στο Ραβαλπίντι του Πακιστάν, ο Ακμπάρ είπε ότι ανακάλυψε τυχαία το κάλεσμά του όταν έφτασε στο Παρίσι το 1973. Τα προβλήματα με την έκδοση βίζας τότε τον εμπόδισαν στην πρώτη του προσπάθεια να χτίσει μια ζωή στην Ευρώπη, αλλά ήταν αποφασισμένος να βρει μια δουλειά που θα του επέτρεπε να στηρίξει τους γονείς και τα επτά αδέλφια του στην πατρίδα.

Με τη βοήθεια ενός Αργεντινού φοιτητή που πουλούσε σατιρικά περιοδικά, ο Ακμπάρ εντάχθηκε στις τάξεις των λίγων δεκάδων πωλητών εφημερίδων στην πόλη. Το πρόθυμο χαμόγελό του, η αίσθηση του χιούμορ και η προθυμία του να περπατάει χιλιόμετρα την ημέρα αποδείχθηκαν επιτυχία, επιτρέποντάς του να βγάζει τα προς το ζην.

Την ημέρα πουλούσε εφημερίδες σε ισχυρούς της Γαλλίας, όπως ο πρώην πρόεδρος Φρανσουά Μιτεράν, και σε φοιτητές του Sciences Po που αργότερα θα εντασσόντουσαν στις τάξεις τους, όπως ο Μακρόν και ο πρώην πρωθυπουργός Εντουάρ Φιλίπ. Τη νύχτα, στα νεανικά του χρόνια, κοιμόταν κάτω από γέφυρες και σε άθλια δωμάτια, καθώς προσπαθούσε να στείλει όσο το δυνατόν περισσότερα χρήματα στο Πακιστάν.

Καθώς περνούσαν οι δεκαετίες, ο Ακμπάρ έγινε ένα γνώριμο πρόσωπο στα εστιατόρια και τα μπαρ της Αριστερής Όχθης. «Ο Αλί είναι ένας θεσμός», είπε η Μαρί-Λορ Καριέρ, δικηγόρος. «Αν δεν υπήρχε ο Αλί, το Σεν Ζερμέν ντε Πρε δεν θα ήταν Σεν Ζερμέν ντε Πρε».

Σιγά σιγά και σταθερά, έχτισε μια ζωή στο Παρίσι, παντρεύτηκε και μεγάλωσε πέντε παιδιά, ακόμη και όταν η βιομηχανία των εφημερίδων άρχισε να υποχωρεί. Ενώ κάποτε ήταν εύκολο να πουλήσει κανείς έως και 200 ​​εφημερίδες την ημέρα, εκείνες οι μέρες είναι μια μακρινή ανάμνηση, είπε ο Ακμπάρ. «Πουλάω περίπου 20 αντίτυπα της Le Monde σε οκτώ ώρες», είπε. «Όλα είναι ψηφιακά. Οι άνθρωποι απλώς δεν αγοράζουν εφημερίδες».

Παρόλα αυτά, επέμεινε. «Έχω έναν συγκεκριμένο τρόπο να πουλάω εφημερίδες. Προσπαθώ να κάνω αστεία, ώστε οι άνθρωποι να γελούν. Προσπαθώ να είμαι θετικός και να δημιουργώ μια ατμόσφαιρα... Προσπαθώ να μπω στις καρδιές των ανθρώπων, όχι στις τσέπες τους», είπε.

«Οι άνθρωποι έκαναν τα ψώνια τους σε μικρά καταστήματα. Ήταν ένα χωριό, υπήρχαν μικρές αγορές παντού, κρεοπωλεία και ιχθυοπωλεία. Όλοι ήταν ντόπιοι, όλοι γνωρίζονταν μεταξύ τους», είπε ο Ακμπάρ. «Σήμερα είναι διαφορετικά. Κάθε μέρα υπάρχει ένα νέο πρόσωπο».

