Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή έχει εκδώσει οδηγία για ποινικοποίηση όλων των μορφών σεξουαλικής κακοποίησης ανηλίκων.

Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή γνωστοποίησε ότι απέστειλε αιτιολογημένη γνώμη προς την Ελλάδα, επισημαίνοντας ελλείψεις στη σωστή ενσωμάτωση της ευρωπαϊκής νομοθεσίας που αφορά την καταπολέμηση της σεξουαλικής κακοποίησης παιδιών και του υλικού παιδικής σεξουαλικής εκμετάλλευσης.

Η σχετική ευρωπαϊκή οδηγία προβλέπει την υποχρέωση των κρατών-μελών να ποινικοποιούν όλες τις μορφές σεξουαλικής κακοποίησης και εκμετάλλευσης ανηλίκων, καθώς και την κατοχή ή διακίνηση υλικού σεξουαλικής κακοποίησης παιδιών. Παράλληλα, θεσπίζει ελάχιστα πρότυπα για τον ορισμό των ποινικών αδικημάτων, τις προβλεπόμενες κυρώσεις, αλλά και για την πρόληψη τέτοιων εγκλημάτων και την προστασία των ανήλικων θυμάτων.

Ιδιαίτερη έμφαση δίνεται, επίσης, στην ανάγκη εκπαίδευσης των αρμόδιων επαγγελματιών σε τακτική βάση, καθώς και στη δημιουργία αποτελεσματικών προγραμμάτων παρέμβασης και υποστήριξης για τους δράστες.

Σύμφωνα με την Ευρωπαϊκή Επιτροπή, η ελληνική νομοθεσία δεν έχει μεταφέρει επαρκώς ορισμένες κρίσιμες διατάξεις της οδηγίας, ειδικά σε ό,τι αφορά τη στήριξη και την προστασία των παιδιών-θυμάτων, αλλά και την εφαρμογή προληπτικών μέτρων και προγραμμάτων παρέμβασης.

Οι ελληνικές αρχές καλούνται να απαντήσουν εντός προθεσμίας δύο μηνών και να προχωρήσουν στις απαραίτητες διορθωτικές κινήσεις. Σε διαφορετική περίπτωση, η υπόθεση ενδέχεται να οδηγηθεί στο Δικαστήριο της Ευρωπαϊκής Ένωσης.