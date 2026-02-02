Την ώρα που το πέρασμα στη Ράφα άνοιγε και πάλι, ισραηλινά πλήγματα άφηναν πίσω τουλάχιστον τέσσερις νεκρούς Παλαιστινίους, μεταξύ των οποίων ένα αγόρι τριών ετών, σε χωριστά επεισόδια στο βόρειο και το νότιο τμήμα της λωρίδας.

Το Ισραήλ άνοιξε και πάλι σήμερα τα σύνορα ανάμεσα στη Γάζα και την Αίγυπτο, επιτρέποντας σε έναν απροσδιόριστο αριθμό Παλαιστινίων να φύγει από το θύλακα και σε μερικούς απ' αυτούς που διέφυγαν τον πόλεμο να επιστρέψουν για πρώτη φορά στην πατρίδα τους.

Το πέρασμα βρίσκεται σε περιοχή που φιλοξενούσε κάποτε μια πολή 250.000 κατοίκων - την οποία το Ισραήλ κατεδάφισε - κι είναι η μοναδική δίοδος για σχεδόν πάνω από 2 εκατομμύρια ανθρώπους που ζουν στη Γάζα. Παρέμενε κλειστό στο μεγαλύτερο μέρος του πολέμου και η επαναλειτουργία του αποτελούσε έναν από τους βασικούς όρους της αρχικής φάσης της κατάπαυσης του πυρός που επιτεύχθηκε τον Οκτώβριο.

Ο δρ Μοχάμεντ Αμπού Σαλμίγια, διευθυντής του νοσοκομείου αλ-Σίφα στην Πόλη της Γάζας, δηλώνει ότι υπάρχουν 20.000 ασθενείς στα παλαιστινιακά εδάφη, μεταξύ των οποίων 4.500 παιδιά, που έχουν επείγουσα ανάγκη ιατρικής εκκένωσης.

Παρότι το Ισραήλ συμφώνησε να επιτρέπει την έξοδο 50 ασθενών ημερησίως από τη Γάζα για ιατρική περίθαλψη, σήμερα οι αρχές επέτρεψαν τη διέλευση μόνο πέντε ανθρώπων προς την Αίγυπτο, ανέφερε.

«Εξακολουθούμε να χάνουμε ζωές κάθε μέρα. Το να επιτρέπεται η έξοδος μόνο 50 ασθενών ημερησίως από τη Γάζα δεν είναι σωστό. Η κατάσταση είναι εξαιρετικά κρίσιμη και θα χάσουμε περισσότερες ζωές», δήλωσε ο Αμπού Σαλμίγια στο Al Jazeera.

Ο λόγος που απαιτούνται μαζικές εκκενώσεις είναι ότι ο ισραηλινός στρατός έχει «καταστρέψει ολοκληρωτικά» το σύστημα υγείας της Γάζας, σύμφωνα με τον Αμπού Σαλμίγια.

«Τα νοσοκομεία λειτουργούν με το ελάχιστο των ιατρικών προμηθειών και του προσωπικού. Το Ισραήλ συνεχίζει να αρνείται την είσοδο προμηθειών, ασθενοφόρων και εθελοντών γιατρών. Δεν μπορούμε να περιθάλψουμε ασθενείς εδώ και η παρεμπόδιση της εξόδου ισοδυναμεί με θανατική καταδίκη εις βάρος τους. Πρόκειται για προμελετημένη δολοφονία που έχει σχεδιαστεί από τις ισραηλινές δυνάμεις κατοχής».

Αργά το πρωί, δεν είχε γίνει ακόμα σαφές αν είχαν περάσει κάποιοι και πόσοι. Αξιωματούχος των ισραηλινών δυνάμεων ασφαλείας επιβεβαίωσε, ωστόσο, ότι η Ράφα άνοιξε «τόσο για είσοδο όσο και για έξοδο».

Σύμφωνα με τον Guardian, η Αίγυπτος επιθυμεί να υπάρξει μια ισορροπημένη αναλογία μεταξύ των Παλαιστινίων που εγκαταλείπουν τη Λωρίδα της Γάζας και εκείνων που εισέρχονται σε αυτήν, προκειμένου να αποφευχθεί ένα σενάριο κατά το οποίο πολλοί άνθρωποι φεύγουν προς την Αίγυπτο αλλά λίγοι κινούνται προς την αντίθετη κατεύθυνση.

Εκτιμάται ότι περίπου 20.000 άρρωστοι και τραυματισμένοι Παλαιστίνιοι προσπαθούν να φύγουν από τη Γάζα για να λάβουν ιατρική περίθαλψη, ενώ σύμφωνα με αξιωματούχους περίπου 150 νοσοκομεία σε όλη την Αίγυπτο είναι έτοιμα να τους υποδεχθούν.

Παράλληλα, η Αιγυπτιακή Ερυθρά Ημισέληνος ανακοίνωσε ότι έχει προετοιμάσει «ασφαλείς χώρους» στην αιγυπτιακή πλευρά του περάσματος για τη στήριξη όσων απομακρύνονται από την περιοχή που έχει καταστραφεί από τις ισραηλινές επιθέσεις.

Η επαναλειτουργία της Ράφας είναι ένα «θετικό και συγκεκριμένο στάδιο» του ειρηνευτικού σχεδίου, δήλωσε σήμερα η επικεφαλής της διπλωματίας της Ευρωπαϊκής Ένωσης Κάγια Κάλας. «Για τους ασθενείς και τους τραυματίες της Γάζας, η επαναλειτουργία είναι ένα σωσίβιο», υπογράμμισε μέσω του X προσθέτοντας ότι η πολιτική αποστολή της ΕΕ σ' αυτό το μεθοριακό πέρασμα βρίσκεται στη θέση της «για να επιβλέψει τις επιχειρήσεις διέλευσης».