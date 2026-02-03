Τα σχολεία θα τιμήσουν την Ημέρα Ασφαλούς Πλοήγησης στο Διαδίκτυο συμμετέχοντας στις ενημερωτικές εκδηλώσεις της Διεύθυνση Δίωξης Κυβερνοεγκλήματος.

Στο πλαίσιο της Ημέρας Ασφαλούς Πλοήγησης στο Διαδίκτυο 2026, την Παρασκευή 6 Φεβρουαρίου, τα σχολεία Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης καλούνται να συμμετάσχουν στις διαδικτυακές ενημερώσεις (μέσω τηλεδιάσκεψης) που θα πραγματοποιήσει η Διεύθυνση Δίωξης Κυβερνοεγκλήματος της Ελληνικής Αστυνομίας.

Ειδικότερα σύμφωνα και με την εγκύκλιο που στάλθηκε ήδη στις σχολικές μονάδες, την προσεχή Παρασκευή 6 Φλεβάρη η Διεύθυνση Δίωξης Κυβερνοεγκλήματος της Ελληνικής Αστυνομίας και το Υπουργείο Παιδείας, Θρησκευμάτων και Αθλητισμού μέσω του Πανελλήνιου Σχολικού Δικτύου, συνδιοργανώνουν διαδικτυακές ενημερώσεις (μέσω τηλεδιάσκεψης) προς μαθητές και εκπαιδευτικούς με αντικείμενο την ασφαλή πλοήγηση των παιδιών στο διαδίκτυο.

Σύμφωνα με το Υπουργείο η συμμετοχή σε αυτή την εκδήλωση αποτελεί μια σημαντική ευκαιρία για τους μαθητές να μάθουν πώς να περιηγούνται στο διαδίκτυο με ασφάλεια, υπευθυνότητα και κριτική σκέψη.

Οι διαθέσιμες εκδηλώσεις (τηλεδιασκέψεις) είναι οι ακόλουθες:

Ενημέρωση μαθητών/τριών Δημοτικών Σχολείων (τάξεις Ε’, ΣΤ’) - Παρασκευή 06/02/2026, ώρα 10:00 - 11:30

Ενημέρωση μαθητών/τριών Γυμνασίων, Λυκείων, ΕΠΑΛ - Παρασκευή 06/02/2026, ώρα 12:00 - 13:30



Για τη δήλωση συμμετοχής θα πρέπει να συνδεθείτε είτε με λογαριασμό εκπαιδευτικού είτε με τον επίσημο λογαριασμό ΠΣΔ του σχολείου (Δημοτικού, Γυμνασίου, Λυκείου, ΕΠΑΛ).

Πώς θα συνδεθούν τα σχολεία για να συμμετάσχουν στις διαδικτυακές ενημερώσεις

Τα σχολεία που επιθυμούν να συμμετάσχουν πρέπει να εγγραφούν στο σύστημα του ΠΣΔ https://eduspace.sch.gr/SID2026/ και θα λάβουν τον σύνδεσμο της τηλεδιάσκεψης μέσω email. Ειδικότερα, στον σύνδεσμο https://eduspace.sch.gr/SID2026 να επιλέξουν «Σύνδεση με το λογαριασμό σας στο ΠΣΔ» (δηλ. με τον επίσημο λογαριασμό ΠΣΔ του σχολείου) και κατόπιν να επιλέξουν «Εγγραφή στην εκδήλωση» (θα τηρηθεί σειρά προτεραιότητας για 1.000 διαθέσιμες θέσεις ανά τηλεδιάσκεψη).

Τα σχολεία που θα εγγραφούν, θα λάβουν στο επίσημο email του σχολείου τον σύνδεσμο της τηλεδιάσκεψης, την Πέμπτη 05/02/2026.

Τα σχολεία πρέπει να φροντίσουν για τη συγκέντρωση των μαθητών σε κοινό χώρο κατά τη διάρκεια της εκδήλωσης, τον διαμοιρασμό της οθόνης τηλεδιάσκεψης σε μεγάλη επιφάνεια προβολής και τον διαμοιρασμό του ήχου της τηλεδιάσκεψης σε ηχητικό σύστημα.

Μετά την ολοκλήρωση των παρουσιάσεων θα δοθεί η δυνατότητα υποβολής ερωτήσεων από τα σχολεία προς τους ομιλητές

Το εκπαιδευτικό υλικό που θα χρησιμοποιηθεί από τους ομιλητές θα διατεθεί στα σχολεία μέσω του συστήματος εγγραφής.

Κατά τη διάρκεια του εμβόλιμου μαθήματος θα καλυφθούν θέματα όπως:

Ασφαλής πλοήγηση στο διαδίκτυο και προστασία προσωπικών δεδομένων.

Πρόληψη και αντιμετώπιση κινδύνων στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης.

Διαδικτυακός εκφοβισμός και σεξουαλικός εκβιασμός.

Εθισμός σε διαδικτυακά παιχνίδια.

Προστασία από ψευδείς ειδήσεις και deep fake.

Σεβασμός πνευματικών δικαιωμάτων στο διαδίκτυο.

Δείτε την εγκύκλιο εδώ





