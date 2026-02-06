Ο 54χρονος σμήναρχος αντιμετωπίζει βαρύτατες κατηγορίες που περιλάμβανουν ισόβια και αφαίρεση ιθαγένειας.

Προθεσμία μέχρι την Τρίτη 10 Φεβρουαρίου έλαβε ο 54χρονος σμήναρχος που κατηγορείται για κατασκοπεία και συγκεκριμένα για τη μετάδοση μυστικών πληροφοριών στρατιωτικής σημασίας σε τρίτους, με πιθανό κίνδυνο πρόκλησης βλάβης στα εθνικά συμφέροντα.

Ο κατηγορούμενος αποχώρησε σήμερα από το κτίριο του Αεροδικείου στην οδό Σούτσου. Ο 54χρονος θα τεθεί υπό κράτηση έως την Τρίτη οπότε και θα απολογηθεί σε στρατιωτικό εισαγγελέα. Ο συνήγορός του, Βασίλης Χειρδάρης, δήλωσε στους δημοσιογράφους ότι ο σμήναρχος «είναι ψύχραιμος και πιστεύει ότι θα αποδοθεί η δικαιοσύνη που πρέπει να αποδοθεί».

Πρόσθεσε ότι η προθεσμία δόθηκε ώστε να μελετηθεί η δικογραφία και ότι ό,τι θα έχει να πει ο εντολέας του, θα το εκθέσει στον ανακριτή την Τρίτη. Η κατηγορία που αντιμετωπίζει μπορεί να επιφέρει ποινή κάθειρξης έως και 20 έτη για παραβίαση στρατιωτικού απορρήτου και ενδεχόμενη βλάβη των εθνικών συμφερόντων.

Υπέδειξε τον Κινέζο συνεργό του

Ο 54χρονος σμήναρχος, ομολόγησε ότι διέρρευσε ευαίσθητες μυστικές πληροφορίες των Ενόπλων Δυνάμεων στην Κίνα έναντι αμοιβής, ενώ παράλληλα υπέδειξε ονομαστικά τον Κινέζο συνεργό του, σύμφωνα με πληροφορίες της ΕΡΤ. Στην ομολογία του περιέγραψε με κάθε λεπτομέρεια τον τρόπο δράσης του: φωτογράφιζε επίσημα έγγραφα και τα απέστελνε στους εντολοδόχους του.

Η σύλληψή του έγινε λίγο πριν προλάβει να στείλει νέο «πακέτο» κρίσιμων πληροφοριών, που αφορούν υψηλή τεχνολογία αναβάθμισης των Ενόπλων Δυνάμεων της χώρας. Ο σμήναρχος είχε υπηρετήσει ως διοικητής μονάδας της Πολεμικής Αεροπορίας στο Καβούρι και αργότερα σε ειδική διαβαθμισμένη μονάδα σχετιζόμενη με το ΝΑΤΟ. Οι Αρχές έχουν προχωρήσει στην κατάσχεση μεγάλου όγκου υλικού, τόσο από το γραφείο όσο και από το σπίτι του στο Καβούρι, που είχε συλλέξει για να το διαβιβάσει στους εντολοδόχους του.

Εντοπίστηκε μέσω ειδικού λογισμικού και QR

Στην κατοχή του 54χρονου σμήναρχου, που κατηγορείται για κατασκοπεία, φέρεται να βρέθηκε ηλεκτρονική συσκευή με ειδικό λογισμικό, μέσω της οποίας φωτογράφιζε απόρρητα στρατιωτικά έγγραφα και τα απέστελνε στο εξωτερικό, σύμφωνα με πληροφορίες από αρμόδιες πηγές. Ο εντοπισμός του αξιωματικού έγινε πριν μερικούς μήνες, κατόπιν ειδοποίησης της ΕΥΠ από μυστική υπηρεσία άλλης ξένης χώρας. Αμέσως, η ΕΥΠ έθεσε τον σμήναρχο υπό παρακολούθηση, καθώς υπήρχε η εκτίμηση ότι οι πληροφορίες που διέρρεε αφορούσαν ολοένα και περισσότερα «ευαίσθητα» στρατιωτικά δεδομένα. Σημαντικό ρόλο στην εξιχνίαση της υπόθεσης έπαιξε η χρήση κωδικού QR από τον αξιωματικό, μέσω του οποίου είχε πρόσβαση στα κρίσιμα αρχεία. Τα ίχνη που άφησε επέτρεψαν στις Αρχές να εντοπίσουν τη δραστηριότητά του και να αποκαλύψουν τη διοχέτευση εξαιρετικά ευαίσθητων πληροφοριών στο Πεκίνο.

