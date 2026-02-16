Πώς φτάσαμε στα εγκαίνια του Μνημείου Εκτελεσθέντων Πατριωτών στην Καισαριανή το καλοκαίρι του 2005.

Τα εγκαίνια του Μνημείου Εκτελεσθέντων Πατριωτών στην Καισαριανή έγιναν στις 24 Ιουνίου του 2005 και όπως προκύπτει από τις φωτογραφίες που σας παρουσιάζουμε, στην τελετή ήταν παρόντες ο τότε Πρόεδρος της Δημοκρατίας Κάρολος Παπούλιας, ο Πρωθυπουργός Κώστας Καραμανλής και ο αρμόδιος Υπουργός Εσωτερικών Προκόπης Παυλόπουλος.

Πώς όμως ανεγέρθη το Μουσείο; Ας δούμε τις ακόλουθες συνθήκες:

Η ιδέα της ανέγερσης του Μουσείου ανήκει στον Δήμο Καισαριανής, ο οποίος αρχικώς εισηγήθηκε την εκτέλεση του έργου στην Υπουργό Πολιτισμού Μελίνα Μερκούρη στα μέσα της δεκαετίας του ‘ 80. Παρά τις προσπάθειες της Μελίνας Μερκούρη η πρωτοβουλία αυτή δεν είχε αίσιο τέλος επειδή υπήρχαν σημαντικά εμπόδια. Τα κυριότερα εμπόδια ήταν δύο: Η παντοδύναμη τότε Σκοπευτική Εταιρεία που σε καμία περίπτωση δεν ήθελε να παραχωρήσει τον χώρο ο οποίος εν μέρει της ανήκε. Το δεύτερο εμπόδιο ήταν ότι το μεγαλύτερο μέρος ανήκε στο Υπουργείο Παιδείας και Θρησκευμάτων για την ανέγερση σχολικών μονάδων της περιοχής και απαιτείτο απαλλοτρίωση. Μια απαλλοτρίωση που συναντούσε πολλές νομικές δυσχέρειες αλλά και την αντίδραση των αρμόδιων παραγόντων του Υπουργείο Παιδείας.

Μόλις ανέλαβε τα καθήκοντά της η Κυβέρνησης Κώστα Καραμανλή τον Μάρτιο του 2004 ο τότε Δήμαρχος Καισαριανής Θανάσης Μπαρτζώκας ζήτησε ραντεβού για το θέμα αυτό με τον τότε Υπουργό Εσωτερικών Προκόπη Παυλόπουλο, και ο τελευταίος το παραχώρησε αμέσως. Ο Θανάσης Μπαρτζώκας εξέθεσε το αίτημα του Δήμου Καισαριανής για την ανέγερση του Μνημείου και ανέλυσε συνοπτικά στον Προκόπη Παυλόπουλος τις νομικές πτυχές των δύο προαναφερόμενων εμποδίων ανέγερσης του Μνημείου.

Ο Προκόπης Παυλόπουλος, σε συνεννόηση με τον Πρωθυπουργό Κώστα Καραμανλή, πήρε αμέσως πάνω του το όλο ζήτημα. Μίλησε με την Μαρριέτα Γιαννάκου στην οποία παρέθεσε όλα τα δεδομένα και η Μαρριέτα Γιαννάκου συναίνεσε στην εκ μέρους του Υπουργείου Παιδείας συντέλεση της απαλλοτρίωσης. Με τις νομικές γνώσεις του Προκόπη Παυλόπουλου -Καθηγητή του Διοικητικού Δικαίου στην Νομική Σχολή του Πανεπιστημίου Αθηνών- παρακάμφθηκαν αμέσως οι αντιρρήσεις της Σκοπευτικής Εταιρείας και επιταχύνθηκαν με συνοπτικές διαδικασίες οι εργασίες της απαλλοτρίωσης.

Μόλις τελείωσαν τα γραφειοκρατικά προβλήματα, μέσα σε έξι μόλις μήνες, τον Οκτώβριο του 2004 το Υπουργείο Εσωτερικών χρηματοδότησε για όλο το ποσό, μέσω του πρωτοποριακού για τα δεδομένα της εποχής Προγράμματος «ΘΗΣΕΑΣ», τον Δήμο Καισαριανής. Με τα σχέδια που ήδη υπήρχαν από καιρό το έργο ολοκληρώθηκε στους επόμενους επτά μήνες και στις 24 Ιουνίου του 2005 έγιναν τα εγκαίνια.

Ανάμεσα σε άλλους από τις φωτογραφίες διακρίνονται ο Δήμαρχος Καισαριανής Θανάσης Μπαρτζώκας, ο τότε Αρχιεπίσκοπος Χριστόδουλος, ο πρώην Πρωθυπουργός Κωνσταντίνος Μητσοτάκης και πολλοί άλλοι.

Ο πρωθυπουργός Κώστας Καραμανλής, εγκαινιάζοντας το Μνημείο για τους εκτελεσμένους στο Σκοπευτήριο Καισαριανής, απέτισε φόρο τιμής στην Εθνική Αντίσταση και έστειλε μήνυμα εθνικής ενότητας. Όπως ανέφερε, επιτέλους η πολιτεία λειτουργεί ελεύθερη και απαλλαγμένη από τις διαχωριστικές γραμμές, που πίκραναν και πλήγωσαν όλους τους Έλληνες. Σήμερα έστω και καθυστερημένα, με το μνημείο αυτό εκπληρώνουμε το χρέος μας. Στην τελετή παρέστησαν επιπλέον οι τότε Γ.Γ. του ΚΚΕ Αλέκα Παπαρήγα, ο Μανώλης Γλέζος, ο Λεωνίδας Κύρκος, και πλειάδα άλλων αντιστασιακών προσωπικοτήτων.

Πάντως μετά από αυτές τις σημαντικές πρωτοβουλίες της κυβέρνησης Καραμανλή, γεννάται το ερώτημα… Θα ανεγείρετο από την νυν κυβέρνηση των Βορίδη, Πλεύρη και Γεωργιάδη το Μνημείο Εκτελεσθέντων Πατριωτών στην Καισαριανή ή κάπου αλλού... Απλά για να καταλάβουμε τη διαφορά!