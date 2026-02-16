Πολιτικό άνοιγμα σε όλη την Ελλάδα για τα φωτογραφικά ντοκουμέντα με τους 200 εκτελεσμένους κομμουνιστές στην Καισαριανή οργανώνουν ΚΚΕ και ΚΝΕ.
Στο πλαίσιο αυτό ήδη τυπώνονται αφίσες, με τίτλο: «Οι ήρωες γεννιούνται από τον λαό & ανήκουν στον λαό! Τα φωτογραφικά ντοκουμέντα από την εκτέλεση των 200 κομμουνιστών στην Καισαριανή να γυρίσουν σπίτι τους!».
Οι Οργανώσεις της ΚΝΕ σε Αθήνα και Πειραιά θα πραγματοποιήσουν συγκέντρωση-πορεία την Τετάρτη 18 Φεβρουαρίου, στις 18:00 από την πλατεία Καισαριανής «Παναγιώτη Μακρή» προς το Σκοπευτήριο.