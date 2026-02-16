Οι Οργανώσεις της ΚΝΕ σε Αθήνα και Πειραιά θα πραγματοποιήσουν συγκέντρωση-πορεία την Τετάρτη 18 Φεβρουαρίου, στις 18:00 από την πλατεία Καισαριανής «Παναγιώτη Μακρή» προς το Σκοπευτήριο.

Πολιτικό άνοιγμα σε όλη την Ελλάδα για τα φωτογραφικά ντοκουμέντα με τους 200 εκτελεσμένους κομμουνιστές στην Καισαριανή οργανώνουν ΚΚΕ και ΚΝΕ.

Στο πλαίσιο αυτό ήδη τυπώνονται αφίσες, με τίτλο: «Οι ήρωες γεννιούνται από τον λαό & ανήκουν στον λαό! Τα φωτογραφικά ντοκουμέντα από την εκτέλεση των 200 κομμουνιστών στην Καισαριανή να γυρίσουν σπίτι τους!».

