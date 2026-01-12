Η Ρουμπίνα Αμινιάν δολοφονήθηκε με σφαίρα στο κεφάλι: «Διψούσε για την ελευθερία, διψούσε για τα δικαιώματα των γυναικών, τα δικαιώματά της».

Μια 23χρονη φοιτήτρια πυροβολήθηκε στο κεφάλι «από κοντινή απόσταση» κατά τη διάρκεια των αντικυβερνητικών διαδηλώσεων στο Ιράν, σύμφωνα με οργάνωση ανθρωπίνων δικαιωμάτων.

Η Ρουμπίνα Αμινιάν φοιτούσε στο Κολέγιο Σαριάτι στην Τεχεράνη, όπου σπούδαζε σχέδιο μόδας. Είναι ένα από τα ελάχιστα άτομα που σκοτώθηκαν στις πρόσφατες διαδηλώσεις και των οποίων η ταυτότητα έχει επιβεβαιωθεί.

Σύμφωνα με την οργάνωση Iran Human Rights, με έδρα τη Νορβηγία, το κορίτσι σκοτώθηκε την Πέμπτη, αφού έφυγε από την σχολή της για να συμμετάσχει σε διαμαρτυρία.

{https://x.com/IHRights/status/2010341239044927494?s=20}

«Πηγές κοντά στην οικογένεια της Ρουμπίνα, επικαλούμενες αυτόπτες μάρτυρες, ανέφεραν στο Iran Human Rights ότι η νεαρή Κούρδισσα από το Μαριβάν πυροβολήθηκε από κοντινή απόσταση από πίσω, με τη σφαίρα να χτυπάει το κεφάλι της», ανέφερε η οργάνωση σε ανακοίνωσή της.

Πρόσθεσε ότι η οικογένεια της Αμινιάν ταξίδεψε από το σπίτι της στο Κερμανσάχ, στο δυτικό Ιράν, στην Τεχεράνη για να αναγνωρίσει τη σορό της ανάμεσα «στις σορούς εκατοντάδων νέων ανθρώπων».

Η οργάνωση παρέθεσε πηγή κοντά στην οικογένεια, η οποία δήλωσε: «Ύστερα από πολλή προσπάθεια, η οικογένεια της Ρουμπίνα κατάφερε τελικά να παραλάβει τη σορό της και να επιστρέψει στο Κερμανσάχ.

»Ωστόσο, κατά την άφιξή τους διαπίστωσαν ότι δυνάμεις των μυστικών υπηρεσιών είχαν περικυκλώσει το σπίτι τους και ότι δεν τους επιτρεπόταν να τη θάψουν».

Η οικογένεια «αναγκάστηκε να θάψει τη σορό της στην άκρη του δρόμου» μεταξύ του Κερμανσάχ και της κοντινής πόλης Καμιαράν, ανέφερε η οργάνωση.

Μιλώντας στο CNN, ο θείος της Αμινιάν, Νεζάρ Μινουεΐ, την περιέγραψε ως «ένα δυνατό κορίτσι, ένα θαρραλέο κορίτσι, που δεν ήταν κάποια που μπορούσες να ελέγξεις και να παίρνεις αποφάσεις για εκείνη».

«Πάλευε για πράγματα που ήξερε ότι ήταν σωστά και πάλευε σκληρά. Διψούσε για την ελευθερία, διψούσε για τα δικαιώματα των γυναικών, τα δικαιώματά της», πρόσθεσε.

Σημειώνεται πως σύμφωνα με το Human Rights Activists News Agency, τουλάχιστον 538 άνθρωποι έχουν σκοτωθεί στο πλαίσιο των τελευταίων διαδηλώσεων. Σύμφωνα με την ίδια εκτίμηση, ο αριθμός αυτός περιλαμβάνει 490 διαδηλωτές, ενώ περισσότεροι από 10.600 άνθρωποι έχουν συλληφθεί.

