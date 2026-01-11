Με την ομιλία του Νίκου Ανδρουλάκη, ολοκληρώθηκε η Περιφερειακή Συνδιάσκεψη του ΠΑΣΟΚ για τη Δυτική Μακεδονία που διεξήχθη σήμερα στην Κοζάνη.

Τα συμπεράσματα της περιφερειακής συνδιάσκεψης Δυτικής Μακεδονίας συνόψισε η υπεύθυνη πολιτικού σχεδιασμού του ΠΑΣΟΚ-Κίνημα Αλλαγής Άννα Διαμαντοπούλου, σε διαδικτυακή σύνδεση, καθώς η πτήση της από Αθήνα για Κοζάνη ματαιώθηκε, εξαιτίας ενός απλού χιονόνερου, φαινόμενο σύνηθες, λόγω των ανεπαρκών υποδομών του αεροδρομίου Κοζάνης.

Η κα. Διαμαντοπούλου υπογράμμισε ότι η Δυτική Μακεδονία έχει προβλήματα επιβίωσης και από τα όσα ακούστηκαν στις εργασίες της συνδιάσκεψης γεννώνται δύο συναισθήματα: αγανάκτηση κι ελπίδα. Κι αυτό γιατί συντελέστηκε ένα έγκλημα με την άμεση απολιγνιτοποίηση –μέσα σε μία νύκτα- και παράλληλα, τίποτε από όσα υποσχέθηκε η κυβέρνηση δεν έχει υλοποιηθεί.

«Δεν δόθηκε ούτε χρόνος, ούτε χρήμα ούτε έγινε καμία διαβούλευση». Υπενθύμισε ότι το ΠΑΣΟΚ έχει ήδη κάνει δεκάδες παρεμβάσεις (καταγγελίες και προτάσεις) και σημείωσε ότι η Δυτική Μακεδονία έχει άπειρες δυνατότητες προσθέτοντας ότι η περιοχή μπορεί και πρέπει να μπει στο κέντρο της ανάπτυξης.

Η κα. Διαμαντοπούλου υπογράμμισε ότι το ΠΑΣΟΚ διαθέτει ολοκληρωμένο σχέδιο ενεργειακής πολιτικής που ανάμεσα σε άλλα περιλαμβάνει μεταβατική περίοδο για τις λιγνιτικές μονάδες, συμπεριλαμβανομένης της μονάδας 5.

Απαραίτητο εργαλείο για τη στήριξη της Δυτικής Μακεδονίας αποτελεί η ρήτρα δίκαιης μετάβασης, δηλαδή ό,τι γίνεται στη χώρα να βάζει σε προτεραιότητα τη Δυτική Μακεδονία.

Όλα αυτά, όπως παρατήρησε, με συνεχή διαβούλευση και κατέληξε: «το ΠΑΣΟΚ βρέθηκε σε κάθε κοινωνική ομάδα, άκουσε και προτείνει». Ως ΠΑΣΟΚ, είπε, θέλουμε να διασφαλίσουμε το νέο δικαίωμα που προτείνεται στις εκθέσεις Λέττα και Ντράγκι, το δικαίωμα στην ελευθερία των νέων ανθρώπων να μένουν και να επιστρέφουν στον τόπο τους.