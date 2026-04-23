Άσκηση με σενάριο ένα αρκετά επικίνδυνο περιστατικό πραγματοποίησε η Πυροσβεστική.

Εντυπωσιακή άσκηση ετοιμότητας του Πυροσβεστικού Σώματος σε περίπτωση χημικής, βιολογικής, ραδιολογικής και πυρηνικής απειλής πραγματοποιήθηκε στο λιμάνι της Θεσσαλονίκης.

Στην άσκηση με την ονομασία «ΤΡΟΙΑ 2026» συμμετείχαν στελέχη της 2ης ΕΜΑΚ. Σε αυτό το πλαίσιο πραγματοποιήθηκαν επιχειρήσεις διάσωσης, πυρόσβεσης και αντιμετώπισης διαρροής επικίνδυνου υλικού και διαχείρισης μαζικών απωλειών υγείας. Σύμφωνα με το σενάριο της άσκησης, οι ενέργειες έγιναν μετά από έκρηξη σε φορτηγό μεταφοράς φυσικού αερίου.

Στις εγκαταστάσεις του Σταθμού Εμπορευματοκιβωτίων του ΟΛΘ βρέθηκαν επίσης δυνάμεις από τον 2ο και 4ο Πυροσβεστικό Σταθμό Θεσσαλονίκης, την Ομάδα Συστημάτων μη Επανδρωμένων Αεροσκαφών (ΟΣμηΕΑ) Κεντρικής Μακεδονίας, το Κινητό Επιχειρησιακό Κέντρο «ΟΛΥΜΠΟΣ», το Πυροσβεστικό Πλοιάριο «Λεμονίδης» το Ε.Κ.Α.Β., το Λιμενικό Σώμα - Ελληνική Ακτοφυλακή, το Γενικό Χημείο του Κράτους καθώς και από την ομάδα Πυρασφάλειας του λιμένα.

Δείτε πλάνα από την άσκηση:

