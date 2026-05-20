«Χάος» στην έξοδο για Λυκόβρυση.

Καραμπόλα 7 οχημάτων σημειώθηκε πριν από λίγο στον Κηφισό, στο ύψος της εξόδου για Λυκόβρυση, στο ρεύμα κυκλοφορίας προς Λαμία. Το τροχαίο συνέβη υπό αδιευκρίνιστες μέχρι στιγμής συνθήκες, με τα αυτοκίνητα να συγκρούονται διαδοχικά, δημιουργώντας μποτιλιάρισμα και εκτεταμένες καθυστερήσεις στο ρεύμα κυκλοφορίας.

Η κίνηση στο σημείο έχει χτυπήσει «κόκκινο», ενώ η ουρά των οχημάτων αυξάνεται συνεχώς, με την κυκλοφορία να διεξάγεται με πολύ χαμηλές ταχύτητες. Στο σημείο έχουν σπεύσει δυνάμεις της Τροχαίας για τη ρύθμιση της κυκλοφορίας και την απομάκρυνση των εμπλεκόμενων οχημάτων, προκειμένου να αποκατασταθεί σταδιακά η ροή.

Σοβαρά προβλήματα στην κυκλοφορία καταγράφονται στον Κηφισό. Εξαιτίας της σύγκρουσης, έχουν σχηματιστεί τεράστιες ουρές από ακινητοποιημένα οχήματα, οι οποίες εκτείνονται σε μεγάλη απόσταση, δυσχεραίνοντας σημαντικά τη διέλευση των οδηγών και προκαλώντας έντονη ταλαιπωρία. Η κυκλοφορία διεξάγεται με πολύ χαμηλές ταχύτητες και κατά διαστήματα με πλήρη ακινητοποίηση, ενώ η συμφόρηση επηρεάζει και τα γύρω σημεία του οδικού δικτύου.

Kαθυστερήσεις και στην Αττική Οδό - Τα «δύσκολα» σημεία

Καθυστερήσεις καταγράφονται αυτή την ώρα στην Αττική Οδό και στα δύο ρεύματα κυκλοφορίας Συγκεκριμένα στο ρεύμα προς Ελευσίνα, οι καθυστερήσεις φτάνουν τα 10’-15’ από τον κόμβο Παιανίας έως τον κόμβο Μαραθώνος. Στο ρεύμα προς Αεροδρόμιο, καταγράφονται καθυστερήσεις 10’-15’ από τον κόμβο Μεταμόρφωσης έως τον κόμβο Κηφισίας.

