Τι αναφέρει η Ετήσια Έκθεση της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς που παραδόθηκε σήμερα στον πρόεδρο της Βουλής.

Η ελληνική κεφαλαιαγορά επιβεβαίωσε τη δυναμική και την ανθεκτικότητά της το 2025, με άντληση κεφαλαίων ύψους περίπου 1,9 δισ. ευρώ μέσω του Χρηματιστηρίου Αθηνών, εννέα νέες εισαγωγές εταιρειών και σημαντική αύξηση της συνολικής χρηματιστηριακής αξίας των εισηγμένων κατά 41,8%, σύμφωνα με την Ετήσια Έκθεση της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς που παραδόθηκε σήμερα στον πρόεδρο της Βουλής, Νικήτα Κακλαμάνη.

Την Έκθεση για το 2025 επέδωσε η πρόεδρος της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς, Βασιλική Λαζαράκου, συνοδευόμενη από τον α’ αντιπρόεδρο, Μιχαήλ Φέκκα. Στην αποτύπωση των πεπραγμένων της χρονιάς καταγράφεται η ενισχυμένη συμβολή της ελληνικής κεφαλαιαγοράς στη χρηματοδότηση της ανάπτυξης και της επιχειρηματικότητας, με την αγορά να εμφανίζει αυξημένη κινητικότητα και ενισχυμένο επενδυτικό ενδιαφέρον.

Παράλληλα, η Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς ενίσχυσε το εποπτικό της έργο μέσω αυξημένων ελέγχων, εντατικοποίησης της προληπτικής εποπτείας και επιβολής σημαντικού αριθμού κυρώσεων, με στόχο την προστασία των επενδυτών και τη διασφάλιση της εύρυθμης λειτουργίας της αγοράς.

Η Έκθεση αναδεικνύει επίσης τη διατήρηση μηδενικών εκκρεμοτήτων σε υποθέσεις πέραν της πενταετίας, ενώ επισημαίνει τη συμβολή της Επιτροπής στη θεσμική αναβάθμιση της ελληνικής κεφαλαιαγοράς μέσω προτάσεων που ενσωματώθηκαν στον νόμο 5193/2025. Την ίδια στιγμή, προωθήθηκαν δράσεις ψηφιακού μετασχηματισμού, αναβάθμισης πληροφοριακών συστημάτων και ενίσχυσης των εποπτικών εργαλείων.

Ιδιαίτερη βαρύτητα δόθηκε και στις πρωτοβουλίες για την ενίσχυση του χρηματοοικονομικού εγγραμματισμού και της επενδυτικής προστασίας, μέσα από ενημερωτικές δράσεις, εκπαιδευτικά προγράμματα και συνεργασίες με ακαδημαϊκά ιδρύματα και φορείς της αγοράς.

Ξεχωριστή αναφορά γίνεται στην αναβάθμιση του Χρηματιστηρίου Αθηνών στην κατηγορία των ανεπτυγμένων αγορών, εξέλιξη που εκτιμάται ότι θα ενισχύσει περαιτέρω τη διεθνή του θέση και θα διευρύνει τη βάση των θεσμικών επενδυτών.

«Όλες αυτές οι θετικές εξελίξεις επιβεβαιώνουν τη σταθερή πορεία της ελληνικής κεφαλαιαγοράς, η οποία ενισχύει τον ρόλο της ως βασικού πυλώνα χρηματοδότησης της ανάπτυξης και της παραγωγικής ανασυγκρότησης της οικονομίας», δήλωσε η πρόεδρος της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς, Βασιλική Λαζαράκου.

Από την πλευρά του, ο πρόεδρος της Βουλής, Νικήτας Κακλαμάνης, υπογράμμισε τον καθοριστικό ρόλο της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς στην αδειοδότηση, εποπτεία και παρακολούθηση των φορέων της αγοράς, γνωστοποιώντας ότι η Έκθεση θα διαβιβαστεί στη Διαρκή Επιτροπή Οικονομικών Υποθέσεων και στην Ειδική Μόνιμη Επιτροπή Θεσμών και Διαφάνειας για περαιτέρω επεξεργασία και ενημέρωση.

